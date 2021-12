M1 Macs: Viele Unternehmen steigen um und zeigen sich begeistert

SAP als Beispiel

Jamf kann sich über Zuwachs freuen

Es steht weitgehend außer Frage, dass Apple mit den hauseigenen Mac-Prozessoren ein großer Wurf gelungen ist. Selten wurde neue Hardware derart übereinstimmend gelobt, wenn nicht gar bejubelt. Schon mit den ersten M1-Macs im Herbst 2020 war dies der Fall, das MacBook Pro mit M1 Max und M1 Pro legte die Messlatte jedoch noch einmal höher. Jamf, spezialisiert auf Software für Systemadministratoren zur Einrichtung von Computern und Smartphones, hat nun einige Zahlen vorgelegt . Demnach sei eindeutig zu beobachten, wie viele Unternehmen in den vergangenen 12 Monaten auf Macs mit den neuen Chips umgestiegen sind – und deutlich mehr Macs als früher einkaufen.Beispielsweise nahm SAP im Laufe des Jahres rund 3500 Macs mit M1-Prozessoren in Betrieb, dies entspricht mehr als zehn Prozent des bisherigen Bestandes von 30.000 Geräten. Hinsichtlich Performance und Kosteneffizienz gab es dabei sehr gute Erfahrungen, wie Jamf im Bericht ausführt. Als weiteres Beispiel dient das IT-Unternehmen Electric mit fast 27.000 Macs im Einsatz. Das Wachstum im Mac-Deployment lag bei 158 Prozent – es wurden vorrangig deswegen so viele zusätzliche Geräte angeschafft, da die Leistungsfähigkeit als zentrales Argument gilt und Apples Angebote überzeugten.Jamf-Kunden richteten nach eigenen Angaben rund eine Million M1-Macs ein, das MacBook Air war dabei die beliebteste Serie. 74 Prozent aller Kunden haben bislang mindestens einen M1-betriebenen Mac im Einsatz, Tendenz natürlich deutlich steigend. Für das Unternehmen stellte Apples erfolgreiche Markteinführung somit einen Glücksfall dar, immerhin gab es daher mehr Nachfrage nach Lösungen für Administratoren. Zur Sprache kommt auch noch einmal die bekannte Forrester-Studie, welche innerhalb einer Nutzungszeit von drei Jahren rund 840 Dollar Ersparnis pro Mac im Vergleich zu einem Windows-Rechner ermittelte. Die Gefahr erfolgreicher Angriffe sinke zudem um 50 Prozent, wenn die Unternehmen M1-Macs verwenden.