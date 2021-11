Reddit rechnet vor, warum sich das MacBook Pro mit M1 Max nach nur drei Monaten amortisiert

MacBook Pro sorgt für jährliche Ersparnis von 100.000 US-Dollar



M1 Max ist doppelt so schnell wie ein Intel Core i9

MacBook Pro (2021) spielt Kaufpreis nach drei Monaten ein

MacBook Pro 14" und MacBook Pro 16" zeichnen sich dank Apples hauseigener Prozessoren bekanntlich durch außerordentliche Performance aus, gepaart mit extremer Effizienz. Für diese Qualitäten verlangt das kalifornische Unternehmen natürlich auch entsprechende Preise, Schnäppchen sind die neuen Notebooks aus Cupertino daher auf den ersten Blick nicht. Wer genauer hinschaut und auch die Folgekosten in seiner Rechnung berücksichtigt, stellt aber in vielen Fällen fest: Schon nach kurzer Zeit lässt sich mit den Geräten trotz hoher Anschaffungskosten viel Geld sparen.Diese Erkenntnis bewog bereits einige bekannte Unternehmen wie etwa Twitter, Shopify und Uber dazu, ihre Entwicklerteams mit dem MacBook Pro auszustatten (siehe ). Auch Reddit kündigte auf Twitter die Anschaffung neuer Notebooks mit M1 Pro und M1 Max an. Dem Tweet war unter anderem zu entnehmen, dass sich mit neun Geräten für die Developer rund 100.000 US-Dollar pro Jahr sparen lassen. Jameson Williams, der Staff Software Engineer des Social-News-Aggregators, veröffentlichte jetzt eine detaillierte Berechnung aller finanziellen Vorteile, welche der Kauf der Geräte mit sich bringt.Grundlage von Williams' Kalkulationen ist die bereits zuvor auf Twitter gepostete Erkenntnis, dass Entwicklerstunden teurer sind als die Anschaffungskosten für neue Geräte. Bei seinen Berechnungen verglich er daher zunächst die Zeiten, welche ein MacBook Pro (2021) mit M1 Max und ein MacBook Pro (2019) mit Intel Core i9 für die Erstellung der Reddit-Apps für iOS und Android benötigen. Das Gerät mit Apples hauseigenem Prozessor war dabei in beiden Fällen mehr als doppelt so schnell wie das x64-Notebook aus Cupertino. Ausgehend von der Annahme, dass sich die Wartezeit auf die Fertigstellung von Builds dadurch pro Tag um 22 Minuten verkürzt, ergibt sich bei Gesamtkosten von 150 US-Dollar pro Entwicklerstunde eine erhebliche Ersparnis. In diese Rechnung hat Williams nicht nur das Gehalt einbezogen, sondern auch weitere Aufwendungen wie etwa Raum- und Nebenkosten.Reddit will neun Entwickler mit jeweils einem MacBook Pro (2021) zum Preis von rund 3.500 US-Dollar ausstatten, also etwa 31.500 US-Dollar ausgeben. Diese Investition amortisiert sich Williams' Kalkulation zufolge schon nach drei Monaten. Obwohl nämlich die vorhandenen Intel-MacBooks mit keinen Anschaffungskosten in die Berechnung einfließen und daher zunächst günstiger sind, ist ihr Einsatz bereits nach dieser kurzen Zeit wegen der Kosten für die Arbeitszeit der Entwickler deutlich teurer. Im Laufe der Zeit klafft die Schere dann immer weiter auseinander, nach rund einem Jahr kann das Unternehmen durch die neuen Notebooks aus Cupertino ungefähr 100.000 US-Dollar einsparen. Williams weist in seinem Blogbeitrag allerdings darauf hin, dass seine Kalkulation nicht allgemeingültig sei. Jedes Unternehmen müsse daher eigene Berechnungen anstellen und dabei seine individuellen Voraussetzungen berücksichtigen.