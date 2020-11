M1-Mac wieder zum Leben erwecken, wenn Wiederherstellung fehlschlägt

Wenn kein zweiter Mac vorhanden ist, wird es kompliziert

Zuerst ist der M1.Mac einzuschalten und der Einschalt-Knopf so lange zu halten, bis die Startoptionen erscheinen. Hier wählen Sie nun "Options", dann "Continue"

Daraufhin wählen Sie einen Nutzer aus, für den Sie das Passwort kennt und gibt dieses dann in der Aufforderung ein.

Als nächstes sehen Sie das Wiederherstellungsfenster – hier klicken Sie nicht auf "Reitstall macOS Big Sur", sondern wählt aus dem Utilities-Menu "Terminal" aus.

Im Terminal gibt man "resetpassword" ein und drückt dann die Return-Taste

Daraufhin erscheint ein Fenster zum Zurücksetzen des Passwortes – jedoch wählt man hier "Recovery-Assistant" "Erase Mac" aus der Menuzeile statt das Passwort zurücksetzen

"Erase Mac" aus der Menuzeile statt das Passwort zurücksetzen Nun wählt man "Erase Mac" im erschienenen Fenster aus und bestätigt dies. Danach startet der Mac neu und man wird mit der Sprachauswahl begrüßt

Hier wählt man nun die zu verwendende Sprache aus

Erscheint nun eine Meldung, dass macOS neu installiert werden müsse, wählen Sie "macOS Utilities" aus

Nun wird der Mac aktiviert – und dies erfordert eine aktive Internet-Verbindung

Nach dem Aktivieren des Macs muss man folgende Kommandos kopieren und daraufhin ins Terminal einfügen, welches man über "Utilities" "Terminal" erreicht:

cd '/Volumes/Untitled'

mkdir -p private/tmp

cp -R '/Install macOS Big Sur.app' private/tmp

cd 'private/tmp/Install macOS Big Sur.app'

mkdir Contents/SharedSupport

curl -L -o Contents/SharedSupport/SharedSupport.dmg http://swcdn.apple.com/content/downloads/19/41/001-83532-A_LN5NT1FB2Z/o4zodwe2nhyl7dh6cbuokn9deyfgsiqysn/InstallAssistant.pkg

Daraufhin beginnt der Download von macOS Big Sur – ist dieser abgeschlossen, geben Sie folgendes Kommando ins Terminal ein, um den Installer zu starten (wie üblich mit Return bestätigen):

./Contents/MacOS/InstallAssistant_springboard

Nun öffnet sich der normale Installer von macOS Big Sur und die Installation sollte problemlos durchführbar sein

Sollte jedoch das Terminal-Script ein Fehler melden, liegt dies wahrscheinlich am Namen des Volumes. Heißt das Volume "Macintosh HD", verwendet man statt den Befehlen oben diese Kommandos:

cd '/Volumes/Macintosh HD'

mkdir -p private/tmp

cp -R '/Install macOS Big Sur.app' private/tmp

cd 'private/tmp/Install macOS Big Sur.app'

mkdir Contents/SharedSupport

curl -L -o Contents/SharedSupport/SharedSupport.dmg http://swcdn.apple.com/content/downloads/19/41/001-83532-A_LN5NT1FB2Z/o4zodwe2nhyl7dh6cbuokn9deyfgsiqysn/InstallAssistant.pkg

Bereits kurz nach der Auslieferung der ersten M1-Macs kamen diverse Berichte auf, dass der neue Wiederherstellungsmechanismus fehlschlägt. Dieser endet mit der Fehlermeldung "An error occurred while preparing the update. Failed to personalize the software update. Please try again." – ein erneuter Versuch führt genau zu der gleichen Fehlermeldung. Hiervon sind allerdings nur M1-Macs betroffen, welche noch nicht auf macOS Big Sur 11.0.1 aktualisiert wurden. Ist das Update bereits eingespielt, funktioniert auch die Wiederherstellung wie gewohnt ohne diesen merkwürdigen Fehler. Von diesem Problem sind nur M1-Macs betroffen – Macs mit Intel-Prozessor können ohne Probleme wiederhergestellt werden.Hat man einen zweiten Mac zur Hand, soll man laut Apple einfach einen boot-baren USB-Stick erstellen – Apple hat hierfür eine einfache Anleitung zur Hand, welche auch schon für macOS Big Sur aktualisiert wurde. Man benötigt lediglich einen mindestens 12 GB großen USB-Stick – und für M1-MacBooks einen Adapter auf USB-C.Ist kein zweiter Mac in Reichweite, um einen USB-Stick zu erstellen, muss man insgesamt 17 Schritte durchführen, um den M1-Mac wieder zum Leben zu erwecken. Folgende Instruktionen sind erforderlich:Je nach Geschwindigkeit der Internetverbindung kann das Herunterladen des Big-Sur-Installers einige Zeit in Anspruch nehmen. Der Grund hinter den Problemen scheint ein Fehler in macOS 11.0.0 zu sein, mit welchem die ersten M1-Macs die Fabriken verlassen haben. Wie bereits oben erwähnt, müssen diese Schritte nur durchgeführt werden, wenn das Update auf macOS 11.0.1 noch nicht installiert wurde.