M1-Meldungen: Fehlschlagende Wiederherstellung, erster Jailbreak in Arbeit

Systemwiederherstellung auf M1-Macs funktioniert nicht

Ein erster M1-Jailbreak

In Sachen Performance sind die neuen M1-basierten Macs nicht nur tadellos, sondern regelrecht erstaunlich. Die bisherigen Benchmarkergebnisse demonstrieren, dass der M1 fast schon als Chip-Revolution gefeiert werden kann. Selbst in lüfterlosen Ultrabooks wie dem MacBook Air erzielt Apples erster hauseigener Mac-Prozessor Werte, für die es im Intel-Lager eines aktiv gekühlten Desktop-Chips mit einem Vielfachen an Abwärme und Stromverbrauch bedarf. An anderer Stelle muss Apple hingegen noch arbeiten, denn diversen Rückmeldungen zufolge schlägt die Systemwiederherstellung auf M1-Macs fehlt. Zahlreiche Nutzer beschweren sich darüber, dass der Prozess mit einer Fehlermeldung endet – angeblich wird der Apple-Support regelrecht mit Anfragen überschüttet. Nur mithilfe des Apple Configurator 2 sowie einem weiteren Mac ist es meist möglich, die Firmware sowie das Betriebssystem zurückzusetzen. Offizielle Informationen ließ Apple noch nicht verlauten, daher ist unbekannt, ob es bald ein Systemupdate gibt.Auf den M1-Macs lässt sich nur ein Betriebssystem nativ installieren, dies ist derzeit macOS Big Sur. Natürlich hat die Hackergemeinde direkt die Arbeit aufgenommen , um sich jener Begebenheit anzunehmen. Von den checkra1n-Machern ist demnach ein Jailbreak in Arbeit, welcher auch Booten mit einem Drittanbieter-OS möglich macht. Es geht nun darum, pongoOS als Bootloader zu unterstützen und darüber dann andere Systeme auszuführen. Allerdings betrifft dies nur Linux – natives Booten von "Windows on ARM" dürfte weiterhin nicht machbar sein. Es ist nämlich noch nicht einmal klar, ob dies rein technisch funktionieren würde – selbst wenn Microsoft die Lizenzbedingungen ändert. Für den überwältigenden Teil der Anwender dürfte daher ein M1-Jailbreak ziemlich uninteressant und lediglich eine interessante Machbarkeitsstudie sein. Eine andere Limitierung, die durch den Wegfall von Boot Camp entstand, ist inzwischen zumindest teilweise kuriert – CodeWeavers stellte gerade erst eine M1-kompatible Version von CrossOver vor (wir berichteten: ).