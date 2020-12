„Luxuriöses Meisterwerk“: Sonderedition des iPhone 12 Pro kommt mit einem Stück von Steve Jobs' Rollkragenpullover

Autogramm von Steve Jobs

Wer sein iPhone mit Hüllen, Taschen und weiterem Zubehör optisch etwas aufpolieren möchte, kann aus dem Vollen schöpfen: Die Auswahl an Accessoires ist schier unüberschaubar. Hinzu kommt, dass Apple allein beim iPhone 12 bereits fünf unterschiedliche Farbvarianten zur Verfügung stellt. Wenn diese Möglichkeiten nicht ausreichen, wird der Ruf nach mehr Exklusivität laut. Das Unternehmen Caviar sorgt für Abhilfe – und hat neue Modelle des iPhone 12 Pro im Sortiment, die über einen ganz besonderen Blickfang verfügen.Das iPhone 4 feiert sein zehnjähriges Jubiläum – das Design des Smartphones gilt vielen als wegweisend. Tatsächlich übernahm Apple einige Designelemente des Geräts für die aktuelle Baureihe: So weist das iPhone 12 einen breiten und flachen Rahmen auf – je nach Modell ist dieser aus Aluminium oder Edelstahl gefertigt. Wem das als Hommage an das iPhone 4 nicht reicht, wird nun bei Caviar fündig: Das Unternehmen bietet das iPhone 12 Pro in ziemlich ungewöhnlichen Versionen an. Während die Vorderseite keine Änderung erfahren hat, ziert ein Autogramm von Steve Jobs „als Zeichen der Qualität“ die Rückseite, wie Caviar beteuert. Die Geräte sollen optisch dem iPhone 4 ähneln.Drei farbliche Varianten stehen zur Auswahl: Eine aus geschwärztem Titan, eine weiße sowie eine mit Goldverzierungen versehene Version. Letztere sei laut Caviar „ein echtes luxuriöses Meisterwerk“ und ein „Talisman“, durchdrungen vom Geist eines großen Genies. Caviar trägt aber auch beim Apple-Logo auf der Rückseite dick auf: Dieses beinhaltet laut Angaben des Unternehmens ein Stück von Jobs' Rollkragenpullover – der damalige Apple-CEO hatte eine ausgeprägte Vorliebe für dieses Kleidungsstück.Wer bereits voller Vorfreude seine Kreditkarte zückt, sollte sich beeilen: Die Geräte sind auf zehn Stück pro Modell limitiert. Außerdem sollte der geneigte Käufer nicht allzu preissensibel sein: Für die 128-GB-Variante des schwarzen iPhones werden 5.860 Euro fällig, wer es auf den goldenen „Talisman“ abgesehen hat, muss mindestens 8.040 Euro berappen.