"LoveFrom Jony": Ive meldet Firmennamen an

Sämtliche Klassen geschützt

"LoveFrom" – was der Name bedeutet

Apple war in den vergangenen 20 Jahren für diverse Trends in der Designbranche verantwortlich – mit Jony Ive als treibernder Kraft. Vor einem Monat gab Apple und Ive bekannt, dass der Chefdesigner das Unternehmen bis zum Ende des Jahres verlassen wird. Ive will in Zukunft seine eigene Firma führen, Apple soll Klient des neu gegründeten Unternehmens sein. Wie genau die Zusammenarbeit abläuft, lassen die Parteien bislang offen.Nun begehrt Ive Markenschutz für seinen Firmennamen beim US-Patent und Markenamt – allerdings in leicht veränderter Form. Ursprünglich hatte Ive bekanntgegeben, dass der Firmenname "LoveFrom" lauten wird – Markenschutz beantragt der Designer aber für "LoveFrom Jony". Der Grund für die Änderung ist nicht bekannt – möglicherweise will Ive seine Rolle in der neuen Firma stärker betonen oder der Antrag auf Markenschutz für "LoveFrom" ohne Namenszusatz hätte geringe Erfolgsaussichten.Ive will den neuen Firmennamen in fast allen Markenklassen schützen lassen: Von Autos über Haushaltsgeräte bis hin zu Beauty-Produkte sollen nur von Ive unter "LoveFrom Jony" vertrieben werden dürfen. Auf einen besonderen Font oder eine bestimmte Schriftfarbe legt sich Ive in der Markenanmeldung nicht fest.Ob das US-Patent- und Markenamt einem so umfassenden Schutz in all diesen Klassen stattgibt, bliebt abzuwarten: Normalerweise ist ein solch umfangreicher Schutz nur bei einer außerordentlich hohen Bekanntheit möglich.Der zukünftige Frimenname geht laut Ive auf ein Zitat von Steve Jobs zurück, welches Ive einst sehr beeindruckt habe. Jobs sprach über die fundamentale Motivation, etwas mit Liebe und Sorgfalt für andere Menschen zu machen – für Menschen, die man nie treffe und nie deren Hand schüttle. Doch aufgrund genau dieser "love and care" leiste man einen großen Beitrag für die Menschheit, für die gesamte Spezies.Mit den Ausführungen könne er sich komplett identifizieren, so Ive. Ihm gehe es stets darum, Dinge noch besser zu machen und Produkte zu entwerfen, die sich allem voran durch Sorgfalt und eben nicht durch Nachlässigkeit auszeichnen. "LoveFrom" als Unternehmensname drücke dabei exakt aus, was Ive tun wolle. Noch unbekannt ist übrigens, wie genau die Zusammenarbeit zwischen LoveFrom und Apple aussehen wird – also ob sich Apple eher Anregungen holt, ob auch die Ausarbeitung in den Studios von LoveFrom stattfindet, oder ob es sich eher um einen "Beratervertrag" handelt, bei dem nur lockerer Austausch stattfindet.