LinkedIn-Ranking: Apple auf Platz 6 der meistgesuchten Arbeitgeber

Eltern-Benefits und Rabatt auf Apple-Produkte als Faktoren

Amazon auf dem ersten Platz

Das Karrierenetzwerk LinkedIn hat die Liste der meistgesuchten Arbeitgeber veröffentlicht. Apple schafft es im Ranking auf den sechsten Platz. Das Unternehmen verbesserte sich gegenüber dem Vorjahr um eine Position.Die Gründe für die Beliebtheit von Apple als Arbeitgeber sind LinkedIn zufolge einige Faktoren, die höchstwahrscheinlich aber nicht alleine für das Bewerberinteresse verantwortlich sind. Dazu zählen der Mitarbeiterrabatt in Höhe von 25 Prozent auf Apple-Produkte und vergleichsweise großzügige Elternzeit-Regelungen. Frauen können nach der Geburt ihres Kindes 18 Wochen bezahlten Mutterschaftsurlaub in Anspruch nehmen. Bei Vätern gilt die Regelung für sechs Wochen.Zusätzlich bietet das Unternehmen – wie einige andere Silicon-Valley-Größen auch – Frauen das Einfrieren unbefruchteter Eizellen an (Social Freezing). Wer sich den Kinderwunsch zum jeweiligen Zeitpunkt nicht erfüllen kann oder will, erhöht mit der Methode die Chance, auch jenseits des 35. Lebensjahres noch schwanger zu werden.Die ersten drei Positionen der LinkedIn-Rangliste belegen Amazon, der Google-Mutterkonzern Alphabet und Facebook. Vierter ist Cloud-Dienstleister Salesforce, auf dem fünften Platz folgt Elektroauto-Pionier Tesla.LinkedIn ermittelt die Rangfolge aus den Daten und Aktionen der über 546 Millionen Nutzer des Karrierenetzwerks. Dazu gehören Nutzerinteraktionen mit dem jeweiligen Unternehmen, Antworten auf Jobangebote und Interesse an den jeweiligen Angestellten.