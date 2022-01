Lila Bildschirm beim iPhone 13: Kein Hardware-Defekt, sondern anscheinend Software-Problem

Bislang Austausch des Logic-Boards oder des gesamten iPhones

Apple: Software-Fehler der Auslöser

Kein Hinweis in den Update-Notizen zu iOS 15.3

Der Verkaufsstart des iPhone 13 und 13 Pro im Herbst letzten Jahres verlief weitgehend unproblematisch – größere Probleme, Hardwaredefekte oder Softwarefehler blieben fast vollständig aus. Doch seit Verkaufsstart berichten manche Nutzer von einem sehr merkwürdigen Fehler, welcher allerdings nur selten auftritt: Plötzlich zeigt das iPhone nur noch einen fast vollständig in Lila gefärbten Bildschirm an – die Bedienelemente lassen sich aber meist noch erkennen. Der Bug scheint alle iPhone-13-Modelle zu betreffen – und sogar von älteren Modellen existieren sehr vereinzelt Kundenberichte.Manche Nutzer berichten, dass das iPhone vor Auftreten des Fehlers ungewöhnlich langsam reagiert oder sogar komplett abstürzt. Macht der Betroffene in diesem Zustand ein Screenshot des Bildschirminhaltes, zeigt dieser Screenshot ebenfalls ein Lila eingefärbtes Bild. Dies lässt darauf schließen, dass nicht der Bildschirm defekt ist, sondern dass tatsächlich ein Lila eingefärbtes Bild durch das Betriebssystem in den Videospeicher gezeichnet wurde.Wendeten sich Betroffene in der Vergangenheit an den Apple-Kundendienst, tauschte dieser meist das gesamte Gerät oder die Hauptplatine des betroffenen iPhones aus – mit unterschiedlichen Resultaten. Bei manchen Nutzern wurde das Problem hierdurch behoben, aber bei wieder anderen trat der Bug nach kurzer Zeit erneut auf.Merkwürdigerweise scheint das Problem hauptsächlich in China aufzutreten – doch auch aus den Vereinigten Staaten und in Europa tauchen vereinzelt Berichte zu diesem Problem auf. Über das chinesische soziale Netzwerk Weibo teilten nun einige Betroffene mit, dass Apple nun rät, die Software des iPhones zu aktualisieren.Es handle sich laut den Aussagen des Apple-Supports nicht um einen Hardware-Defekt, sondern um eine Software-Fehlfunktion. Hilft das Aktualisieren nicht, rät Apple aktuell zum Zurücksetzen des Gerätes ohne Einspielen eines vorhandenen Backups. Dies lässt darauf schließen, dass der Fehler durch eine fehlerhafte Einstellung verursacht wird – diese würde beim Rückspielen des Backups wieder auf dem Gerät landen und somit erneut den Fehler verursachen.Apple gab in der letzten Woche iOS 15.3 als Release-Candidate an Entwickler und Mitglieder im Public Beta Program heraus. Dies bedeutet, dass Apple wahrscheinlich in dieser Woche iOS 15.3 an alle Kunden in der finalen Version herausgeben wird. Doch in den Notizen zum Update findet sich keinerlei Hinweis, dass Apple das Problem behoben hat. Oftmals kam es aber auch in der Vergangenheit vor, dass seltene Fehler zwar von Apple gefixt wurden, ohne diese in der Update-Beschreibung zu nennen.