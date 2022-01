Gestrige Release-Candidates: Apple behebt Auflade-Fehler sowie Datenleck in Safari

Aufladen der Apple Watch nun verlässlicher

Safari-Datenleck gestopft

Release nächste Woche?

Ungewöhnlich schnell ging Apple bei macOS 12.2, iOS 15.3, iPadOS 15.3 und watchOS 8.4 von der Beta-Phase zum Release Candidate über – der Konzern veröffentlichte nur zwei Betas der neuen Betriebssystemversionen. Einmal abgesehen von einer verbesserten Musik-App in macOS 12.2 sucht man neue Funktionen in den aktuellen Release Candidates vergeblich. Was bei Apple diesen Versionssprung rechtfertigt, ist noch unklar – normalerweise bringen solche Updates zumindest manche für den Kunden sichtbaren, neuen Funktionen mit.Nach dem Erscheinen von watchOS 8.3 meldeten sich viele Watch-Kunden mit Ladeproblemen zu Wort. Mit watchOS 8.3 scheint Apple etwas an der Aufladefunktion geändert zu haben, denn oft verweigert die Uhr das Laden über Dritthersteller-Ladegeräte. Manchmal lädt die Apple Watch gar nicht – oder sie beginnt zu laden, nur um nach wenigen Minuten den Ladevorgang zu beenden. Hauptsächlich betrifft dies die Apple Watch Series 7 – doch auch manche Kunden mit älteren Modellen sind von diesem Problem geplagt. Laut den Notizen zum Update hat Apple das Problem mit watchOS 8.4 behoben.Anfang der Woche wurde ein schwerer Fehler in Safari bekannt: Durch einen Bug in der Umsetzung der "IndexedDB"-Schnittstelle konnten Angreifer die Namen der angelegten Datenbanken in Erfahrung bringen – und dadurch eine Menge an Informationen über den Nutzer ermitteln. Unter anderem konnte so zum Beispiel die Google-ID des Anwenders ausgelesen werden.Der Fehler wurde zwar schon im November 2021 an Apple gemeldet – doch erst diese Woche gelangte die Sicherheitslücke an die Öffentlichkeit. Betroffen ist nicht nur Safari, sondern auch alternative Browser auf iOS – welche ebenfalls intern die Apple-Umsetzung von WebKit nutzen. Mit iOS 15.3, iPadOS 15.3 und macOS 12.2 behebt Apple dieses Datenleck nun endlich.Es ist stark damit zu rechnen, dass Apple in der kommenden Woche die finalen Versionen von macOS 12.2, iOS 15.3, iPadOS 15.3, tvOS 15.3 und watchOS 8.4 an alle Kunden herausgibt. Sollten beim aktuellen Test der Release-Candidate-Versionen kein schwerwiegender Mangel auffallen, steht einem Erscheinen nächste Woche nichts im Wege.