Lyrics anzeigen und zur Suche verwenden

Die Liedtext-Anzeige in Apple Music ist inzwischen auch hierzulande offiziell verfügbar. Nachdem das Lyrics-Feature in den USA und einigen anderen Ländern schon seit längerem angeboten wird, hat Apple die Funktion jetzt auch in einer Reihe weiterer Staaten freigeschaltet. Außer Deutschland gehören Irland, Frankreich, Spanien, Südafrika, Mexiko und Neuseeland dazu.Apple bestätigt die Liedtext-Verfügbarkeit in Deutschland im dazugehörigen Support-Dokument . Außer den schon bekannten Features von Apple Music wie „Radio“ oder „Beats 1“ ist seit kurzem auch der Bereich „Lyrics“ aufgeführt.Nutzer können sich Liedtexte in Apple Music nicht nur anzeigen lassen, sondern seit iOS 12 auch via Lyrik-Eingabe nach Songs suchen. Apple greift dazu unter anderem auf die Songtexte-Datenbank von Genius zu. Manche deutsche Anwender konnten das Feature Berichten zufolge schon zwischen Weihnachten und Neujahr nutzen. Die Lyrics-Anzeige von Apple Music steht auf iPhone, iPad, Mac, Apple TV und der Android-App von Apple Music zur Verfügung.