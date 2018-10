Apple Music: Mehr Liedtexte dank Partnerschaft mit Lyrics-Datenbank Genius

Lyrics für „tausende von Hits“ in Apple Music

Apple kooperiert fortan mit der Lyrics-Datenbank Genius, um Apple-Music-Nutzern Songtexte und weitere Hintergrundinformationen bereitstellen zu können. Der Lyrics-Dienst erlangte bereits durch seine Spotify-Integration eine gewisse Popularität. Für die Nutzung von Genius gibt es mehrere Möglichkeiten. Apple-Music-Abonnenten können entweder auf die Genius-Website gehen oder die iOS-App des Anbieters verwenden (Store: ) und die dort angebotenen Songs in voller Länge abspielen.Apple Music ist bereits die offizielle Streaming-Plattform auf der Genius-Website . Nutzer erhalten die Möglichkeit, sich direkt auf der Seite in Apples Streamingdienst einzuloggen und Lieder abzuspielen. Der Dienst stellt nicht einfach nur die Liedtexte von Songs dar, sondern gibt Anwendern auch interessante Hintergrundinformationen zum jeweiligen Track.Außer über die Genius-Website und die App des Dienstes können Abonnenten das Lyrics-Angebot auch direkt innerhalb von Apple Music nutzen. In der Pressemitteilung ist die Rede von „tausenden von Hits“, die Liedtexte von Genius erhalten. Dazu werden Inhalte von Genius in Apples eigene Music-Lyrics-Datenbank integriert und auf Nutzerwunsch während der Song-Wiedergabe angezeigt.