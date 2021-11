Leaker zu AirPods Pro 2: Release um einige Monate verschoben

Leaker: AirPods Pro 2 im dritten Quartal 2022

Release gemeinsam mit dem neuen iPhone?

Mit den AirPods Pro hat Apple In-Ear-Ohrhörer im Portfolio, die mit einer ganzen Reihe an Features zu begeistern wissen: Der adaptive Equalizer passt den Sound an die Form des Ohrs an, außerdem besteht dank IPX4-Zertifizierung Schutz vor Wasser und Schweiß. Das Ladecase lädt auf Wunsch auch kabellos per Qi, die neuste Revision ist zudem mit MagSafe kompatibel. Das Active Noise Cancelling sowie der Transparenzmodus sind willkommene Funktionen, um Umgebungsgeräusche je nach Situation zu unterdrücken oder zu verstärken. Allerdings gibt es für die In-Ears auch etwas Aufholbedarf: Bei der Akkulaufzeit und den Abstandssensoren haben die AirPods der dritten Generation die Nase vorn. Nun will ein Leaker in Erfahrung gebracht haben, wann mit der kommenden Baureihe der AirPods Pro zu rechnen ist.Dass Apple einen Nachfolger der beliebten AirPods Pro plant, gilt als so gut wie sicher. Wann dieser zur Marktreife gelangt, ist aber unklar: Der Bloomberg-Journalist Mark Gurman und der Analyst Ming-Chi Kuo bleiben in dieser Sache ziemlich vage und erklären lediglich, dass die In-Ears im nächsten Jahr zum Kauf bereitstehen werden. Etwas genauer äußerte sich der Leaker @FronTron auf Twitter : Der Release finde „zumindest im zweiten Quartal“ des nächsten Jahres statt. Nun revidiert er seine Aussage: Käufer der kommenden AirPods Pro 2 müssten sich bis zum dritten Quartal 2022 gedulden.Gegenüber MacRumors erklärte der Leaker, der Hinweis stamme direkt aus der Lieferkette. Da im September traditionell Apples iPhone-Event über die Bühne geht, erscheint es durchaus wahrscheinlich, dass Cupertino auch den Nachfolger im Rahmen der Veranstaltung präsentiert – bereits die ersten AirPods wurden gemeinsam mit dem iPhone 7 vorgestellt. Informationen zu neuen Funktionen nennt @FronTron nicht, allerdings berichtete MacRumors vor einigen Wochen von neuen Bildern : Diese zeigen ein neu gestaltetes Ladecase mit einer Öse für Handgelenkschlaufen sowie Lautsprechern, um über das „Wo ist?“-Netzwerk auf den Standort der Ohrhörer aufmerksam zu machen.