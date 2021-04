Leaker: Der kommende iMac wächst – auf bis zu 32"?

Größeres Display – 32" wie im Pro Display XDR?



Ankündigung könnte bald erfolgen

Apple setzt beim iMac schon lange auf die aktuellen Displaydiagonalen. Die Umstellung von einst 20" und 24" auf fortan 21,5" und 27" erfolgte im Oktober 2009, seitdem ließ Apple das Design weitestgehend unverändert. Dabei handelt es sich um einen überdurchschnittlich langen Zeitraum, normalerweise gibt es deutlich häufiger Design-Updates bzw. komplett neugestaltete Gehäuse. Es ist aber nur noch eine Frage der Zeit, bis auch beim iMac der nächste große Schritt ansteht. Von einem weiteren zuverlässigen Leaker ist nun nämlich zu hören, dass man den nächsten iMac schon alleine aufgrund des Displays direkt von der aktuellen Version unterscheiden kann. l0vetodream will nämlich von einem noch größeren Display gehört haben. Ruft man sich die Berichte der vergangenen Monate in Erinnerung, so war oft von neuem Design die Rede. Durch Reduzierung der Rahmen rund um das Display sei es möglich, bei ähnlichen Gehäuseabmessungen dennoch mehr Displaydiagonale zu bieten. Häufig genannt wurden 24" für den kleinen iMac sowie 30" für den großen iMac. Allerdings schlagen seit Wochen die Spekulationen hoch, dass es mit 30" möglicherweise noch gar nicht getan ist – und sich Apple vielleicht sogar an den 32" des Apple Pro Display XDR mit 6K-Auflösung orientiert.Angesichts der preislichen Liga, in der Apples Pro-Display spielt, dürfte es sich aber um ein anderes Panel handeln. Dem Nachfolger des iMac 27" aber eine noch größere Displaydiagonale als 30" zu spendieren, klingt indes nicht unwahrscheinlich. Gespannt blickt die Apple-Welt auf eine solche Ankündigung. Zumindest beim kleinen iMac könnte die Vorstellung noch in diesem Monat erfolgen und zeigen, wohin die iMac-Zukunft geht. Bekanntlich deuten diverse Entscheidungen auf baldige iMac-Neuerungen hin, von Produktionsengpässen bis hin zur Einstellung mehrerer Konfigurationsoptionen. Auch das Aus des iMac Pro deutet an, nicht mehr allzu viel Geduld aufbringen zu müssen.