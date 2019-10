„League of Legends – Wild Rift“: Shooter-Kultspiel für iPhone und iPad angekündigt

Komplette Neuentwicklung für iDevices und Android-Geräte

„Bis Ende 2020 überall auf der Welt erhältlich“

Eines der populärsten PC-Spiele wird ab dem kommenden Jahr auch für iPhone und iPad verfügbar sein. Das Entwicklerstudio Riot Games kündigte angesichts des zehnten „League of Legends“-Geburtstags eine neue Variante des Multiplayer-Kultspiels an, die für Mobilgeräte optimiert wurde. „League of Legends – Wild Rift“ erscheint 2020 sowohl für iDevices, Android-Geräte als auch für Konsolen – wobei die Softwareschmiede nicht präzisierte, um welche Konsolen es sich konkret handelt.Die Entwickler des Spiels betonen, dass es sich nicht um eine simple Portierung einer PC-Version von League of Legends handelt, sondern eine komplette Neuentwicklung inklusive umfassend angepasster Steuerung. Fans des Third-Person-Shooters sollen sich beim Gameplay jedoch sofort zurechtfinden. Zu den Neuerungen zählen ein Zwei-Stick-Steuerungsprinzip, angepasste Karten und kürzere Matches mit einer Länge zwischen 15 und 20 Minuten. Die Softwareschmiede möchte das Spielprinzip mit schnelleren Kämpfen und einer vereinfachten Bedienung an die Nutzungsgewohnheiten von Mobil-Nutzern anpassen.Schon im Mai kamen Gerüchte auf, wonach Riot Games an einem Smartphone-Titel von League of Legends arbeite. Die Entwickler möchten laut eigener Aussage „League of Legends – Wild Rift“ bis Ende 2020 überall auf der Welt für Mobilgeräte anbieten. Alpha- und Beta-Versionen des Spiels sollen über die nächsten Monate verteilt erscheinen und einen ersten Ausblick auf den Titel ermöglichen.