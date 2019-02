LG G8 ThinQ: Anmelden per Venenscan, Bedienen ohne Berühren

Hand ID als neue Entsperr-Methode

Air Motion für berührungsfreie Gestensteuerung

Apple hat 2017 mit dem iPhone X eine biometrische Entsperr-Alternative zum bewährten Fingerabdrucksensor präsentiert. Via Face ID reichte es fortan, das iPhone anzuschauen, um sich als Nutzer zu authentifizieren. LG zeigte auf dem Mobile World Congress in Barcelona eine weitere Möglichkeit, mit der Anwendern der Smartphone-Login über biometrische Daten gelingt. Das LG G8 ThinQ bietet mit Hand ID – wie es der Name schon vermuten lässt – eine Authentifizierungsmethode, die mithilfe der Hand des Nutzers funktioniert.Anders als bei Touch ID sind weder eine Berührung noch der der Abdruck einzelner Finger vonnöten, sondern es reicht die Innenfläche der Hand. Der Anwender muss die Handfläche auch nicht auf die Display-Oberfläche legen – für die im G8 ThinQ integrierten Infrarotsensoren reicht es, die Hand wenige Zentimeter vor das Display zu halten und zu warten, bis sich das Smartphone entsperrt. Die Technologie funktioniert per Venenscanner, der sich an den Venen der Handinnenfläche orientiert.Nutzer können den Scanner für beide Hände einrichten, um flexibel bei der Verwendung zu bleiben. Die Authentifizierungsmethode lässt sich in einigen Bereichen an die persönlichen Bedürfnisse des Anwenders anpassen. Das LG-Smartphone kann etwa so konfiguriert werden, dass es für das Aufwecken des Displays reicht, die Hand aufzulegen. Anschließend ist das Gerät direkt bereit für Hand ID. Ebenso lässt sich eine zusätzliche Wischgeste nach der Venen-Erkennung festlegen, bevor das G8 ThinQ dem jeweiligen Nutzer Zugriff auf die Daten gibt.Handgesten können Nutzer auch auf dem entsperrten LG G8 ThinQ einsetzen, um verschiedene Funktionen auszuführen. LG nennt das Feature „Air Motion“. Ähnlich wie im Film „Minority Report“ führt der Anwender Aktionen der Benutzeroberfläche aus, indem er mit seinen Fingern wenige Zentimeter vor dem Display bestimmte Gesten vollzieht. So lassen sich Anrufe entgegennehmen und beenden oder Screenshots erstellen. Es ist zudem möglich, berührungslos zwischen Apps zu wechseln oder die Lautstärke zu regulieren.LG sieht den Anwendungsfall von Air Motion insbesondere in Situationen, die eine normale Touch-Bedienung erschweren – darunter die Fahrt mit einem Auto und die damit verbundene Konzentration auf den Straßenverkehr. Über Veröffentlichungstermin und Preis des LG G8 ThinQ ist noch nichts bekannt.