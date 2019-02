Dickes Akku-Wunder: Energizer-Smartphone mit 18.000 mAh angekündigt

18.000 mAh-Akku sprengt alle Smartphone-Grenzen

Starker Akku, durchschnittlicher Prozessor

Auch wenn die OLED-iPhones und das iPhone XR von der Gehäusedicke her etwas gegenüber früheren Modellen wie dem iPhone 7 zugelegt haben, sieht Apple den Faktor „Schlankheit“ nach wie vor als eines der maßgeblichen Features der hauseigenen Smartphones. Das verringert für das Unternehmen aus Cupertino naturgemäß den Spielraum beim verwendeten Akku.Ein anderer Hersteller geht genau den entgegengesetzten Weg: Der amerikanische Batterie-Riese Energizer bringt – passend zur Firmenausrichtung – ein kompromisslos auf Akkulaufzeit getrimmtes Smartphone auf den Markt, das wegen seines dicken Gehäuses optisch und haptisch recht anachronistisch daherkommt.Das auf dem Mobile World Congress in Barcelona erstmals vorgestellte Energizer Power Max P18K Pop bietet einen gigantischen Akku mit einer auf den ersten Blick schier unglaublichen Kapazität von 18.000 mAh. Zum Vergleich: Das iPhone XS Max verfügt über 3.174 mAh, beim iPhone XS sind es 2.658 mAh. Selbst der Akku des größten neuen Android-Topmodells Samsung Galaxy S10 Plus hat „nur“ 4.100 mAh.Energizer zufolge erreicht das 6,2-Zoll-Gerät damit Akkulaufzeiten, von denen Smartphone-Nutzer bislang nur träumen konnten. Die Energiereserven für die Video-Wiedergabe etwa reichen zwei Tage. Zudem sollen Nutzer 90 Stunden am Stück telefonieren oder 100 Stunden Musik hören können.Die Kehrseite der Medaille sind beim Power Max P18K Pop die Gehäusemaße. Zwar befinden sich Länge (153 Millimeter) und Breite (74,8) noch in etwa auf dem Niveau großer Android-Smartphones, doch bei der Dicke sprengt das Power Max alle Grenzen. Auf Bildern sieht das Energizer-Akkuwunder sogar noch fülliger und sperriger als die offiziell proklamierten 18 Millimeter aus (iPhone XS Max: 7,7 Millimeter). Über das Gewicht lässt sich nur spekulieren, da Energizer dazu bislang keine Angaben machte. Das Power Max dürfte aber mindestens doppelt so viel wiegen wie das iPhone XS Max (208 Gramm) und damit vor allem für die Nutzung unterwegs recht schwer sein.Die sonstigen Spezifikationen des Energizer Power Max P18K Pop lesen sich nicht ganz so beeindruckend wie der Akkuwert. Das 6,2-Zoll-Display bietet eine Auflösung von 1080 x 2280 Pixeln (407 ppi). Zu der Dreifach-Kamera auf der Rückseite kommen zwei Objektive auf der Forderseite, die aus dem Gehäuse nach oben ragen. Der 8-Kern-SoC von MediaTek liefert durchschnittliche Leistungswerte. Außerdem gibt es sechs Gigabyte RAM und 128 Gigabyte Speicher. Das Energizer Power Max P18K Pop erscheint laut Ankündigung im Juni für 600 Euro.