Kurztest ESR Bumper – Kantenschutz ohne Designbeeinträchtigung für iPhone 11 Pro

Der ESR Bumper macht das iPhone nicht wesentlich voluminöser.

Dank zusätzlicher Erhebungen an der Rückseite und einer leicht erhöhten Kante vorne sind die Kamera und das Display beim Ablegen auf ebene Flächen geschützt.

Der Stummschalter (linkes Bild) liegt mit montiertem Bumper recht tief, was etwas spitze Finger erfordert. Der Lightning-Anschluss ist problemlos nutzbar und die Lautsprecheröffnungen sind auch nicht verdeckt.

Das neue iPhone 11 Pro ist mal wieder sehr schick geworden. Insbesondere die Rückseite mit mattiertem Glas ist ein sehr elegantes Stilmerkmal. Und die hochglänzenden Kanten aus Edelstahl machen auch was her. Doch trotz Apples bemühen, die Hülle des iPhone noch sicherer vor Beschädigungen gemacht zu haben, ist das natürliche Kleid doch sehr anfällig und verwundbar, speziell gegen Stürze und Kratzer.Hüllen und Cases sind daher auch für das "Elfer" sehr beliebt, nur leider verhüllen die meisten das Design wie eine Vollverschleierung. Eine der am wenigsten obstruktiven Möglichkeiten, sein iPhone 11 Pro zu schützen, ohne die Optik zu beeintrachtigen, ist der ESR Bumper (12 Euro, Amazon ). Dabei handelt es sich um einen Rahmen, der außen aus Alu besteht und innen mit einem dämpfenden TPU-Innenfutter verkleidet ist. Der "Bumper" (zu Deutsch: Stoßstange) ist im Handumdrehen auf das iPhone geclippt und kann auch jederzeit einfach wieder abgenommen werden.Vorder- und Rückseite des iPhones bleiben bei dieser Lösung ungeschützt. Allerdings hat der ESR Bumper clevere kleine Erhebungen am hinteren Rand, sodass beim Ablegen des iPhone auf der Rückseite das Kameramodul nicht auf dem Tisch aufliegt. Die Vorderseite des Rahmens steht rundum für den Bruchteil eines Millimeters über. So liegt auch das Glas nicht direkt auf harten, ebenen Flächen auf. Die Kante ist beim Swipen über die Ränder natürlich etwas spürbar, stört aber kaum und beeinträchtigt vor allem die Funktion nicht.In der Praxis ist der ESR Bumper äußerst unauffällig, da er in der Farbe des jeweiligen iPhone 11 Pro zu haben ist. Er trägt kaum auf, verbessert ein wenig den Grip des iPhones und vor allem wird das Smartphone dadurch nicht nennenswert größer bzw. dicker. Bis jetzt (nach etwa einer Woche) bin ich von der Lösung sehr angetan, auch wenn man sich ein wenig an die leicht überstehende Kantenschutzlösung gewöhnen muss. Aber das ist wirklich vernachlässigbar. Ganz so griffig wie mit meinem zuvor genutzten Carbon-Cover ist der Bumper zwar nicht, aber es reicht. Der größte Vorteil ist natürlich, dass man das Design des iPhone damit so wenig wie möglich beeinträchtigt.Wer will kann natürlich zusätzlich eine Display-Schutzfolie wie diese vom gleichen Anbieter aufbringen, um das Glas des Bildschirms noch besser vor Kratzern zu schützen. Aber auch ohne Displayfolie ist der ESR Bumper schon eine sehr gelungene Lösung und für nur 12 Euro Kaufpreis fast schon ein No-Brainer. Raue Gesellen, die mit ihrem Smartphone eher wie mit dem Haustürschlüssel umgehen, sollten aber besser zu einer dicken, rundum schützenden Hülle greifen.