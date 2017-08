Kurzmeldungen: Touch ID Rückseite, Kamera von Face ID, Apple-Leaks von 1988

Video zeigt iPhone mit rückseitigem Touch ID

Ist das der Sensor zur Gesichtserkennung?

Apple-Leaks - schon 1988 gab es Aufregung

In einer frühen Design-Phase experimentierte Apple laut publik gewordener Schemazeichnungen mit rückseitig angebrachten Fingerabdruck-Sensoren - also einem Konzept, wie es auch Samsung versucht. Allerdings schien es sich dabei wirklich nur um anfängliches Ausprobieren zu handeln, denn alle späteren Zeichnungen geleakter Bauteile wiesen gar keinen Bereich für Touch ID mehr auf. In den letzten Tagen machte ein Video die Runde, das erneut iPhones mit Rücken-Sensor vorführt. Der elfsekündige Clip zeigt einen Mitarbeiter, der Protoypen testet und sich Ausgaben auf einem Monitor anzeigen lässt. Auch hierbei handelt es sich ziemlich sicher um keine aktuellen Aufnahmen. Es wäre das erste Mal seit Jahren, dass sich die marktreife Version eines iPhones sichtbar von den unzähligen Gehäuseteilen unterscheidet, wie sie üblicherweise Monate vorher schon die Runde machen.Sofern das iPhone 8 tatsächlich ganz ohne Touch ID erscheint, muss der neue Gesichts-Scanner höchste Zuverlässigkeit bei maximaler Sicherheit bieten - eine gewaltige Herausforderung für Apple. In den Reigen der unzähligen Gehäuse-Leaks reiht sich nun ein weiteres Bild ein, das den neuen Sensor zeigen soll. Zu sehen ist die normale Front-Kamera nebst Sensorfeld, das wohl Infrarot-Daten erfasst und auswertet. Dies ist einem gestern erschienenen Bericht zufolge Apples Ansatz, um im Mikrosekundenbereich genaue Erfassung zu erreichen (siehe diese Meldung ).Ein guter Indikator für das hohe Interesse an Apple und allen Produktplänen ist, mit welcher Begeisterung Gerüchte diskutiert werden. Produkt-Leaks sind allerdings wahrlich keine Neuerfindung. In den Anfangstagen von MacTechNews dominierten zwar eher Wort- denn Bildgerüchte, auch vor 15 Jahren waren Informationen zu kommenden Apple-Produkten aber schon die Meldungen mit größtem Nutzerinteresse. Geht man noch weiter in der Zeit zurück, so zeigt sich, dass selbst die frühen "Nuller Jahre" noch nicht den Anfang der Apple-Leaks markieren. 1988 sorgte bereits ein Dokument für Aufregung, das aus Apples Entwicklungsprozess an die Presse weitergegeben wurde. Angeblich entwickle Apple einen ganz neuen Macintosh - und zwar einen tragbaren! Gemeint war der "Macintosh Portable". Doch sehen Sie selbst, was die Mac-Welt vor knapp 30 Jahren erschütterte - eine Enthüllungsgeschichte von "Macintosh Today":