Apples Gesichtsscanner: Millionstel einer Sekunde Erkennungszeit

Tiefenerkennung - um nicht mit Fotos ausgetrickst zu werden

Tausende Lichtpunkte

Die erste Generation von Touch ID funktionierte bereits sehr zuverlässig, war aber noch sehr langsam. Touch ID Generation 2 wurde hingegen so schnell, dass Apple mit iOS 10 sogar die Funktionsweise des Home-Buttons änderte - zu rasch war nämlich der Fingerabdruck erfasst und der Lockscreen übersprungen. Einem neuen Bericht zufolge wird Apples Gesichtserkennung im iPhone 8 aber alle bislang dagewesenen Authentifizierungsverfahren übertreffen. Die Geschwindigkeit könne in "Millionstel einer Sekunde" (Mikrosekunde) gemessen werden. Somit sollten in der Praxis nahezu keinerlei Verzögerungen auftreten, bis der Nutzer erkannt und das Gerät entsperrt ist.In mehrfacher Hinsicht soll Apples Gesichtserkennung bislang bekannte Systeme übertreffen. Ganz sicher will Apple nicht jenen Spott über sich ergehen lassen müssen, der auf Samsungs Gesichtsscanner folgte. Hielt man ein simples Familienfoto in die Kamera, erkannte das Galaxy S8 bereits den Nutzer und entsperrte das System. Samsung kommentierte die Kritik nicht direkt, gab aber an, dass sensible Bereich mit zusätzlichen Schutzverfahren wie beispielsweise Fingerabdrücken gesichert sind. Da Touch ID aber wohl kein Bestandteil des iPhone 8 ist, muss Apples Gesichtsscanner besonders zuverlässig arbeiten.Apple setzt daher wohl auf ausgefeilte Tiefenerkennung, bei der Tausende kleiner Infrarotpunkte ins Gesicht des Nutzers projiziert werden. Durch Auswertung der Verteilung und Position lassen sich besonders akkurate Daten errechnen. Für das menschliche Auge sind die Lichtpunkte nicht zu erkennen, wohl aber für die Sensoren. Der Vorteil an diesem Verfahren ist zudem, bei allen erdenklichen Lichtverhältnissen zu funktionieren - egal ob es hell ist oder stockfinstere Nacht. In früheren Berichten hieß es bereits, auch bei unvorteilhaften Winkeln (das iPhone liegt auf dem Tisch) oder bei teilbedecktem Gesicht (Sonnenbrille, Schal und Skimütze, Kapuzenpulli) werde Apples neues System zuverlässiger als bisherige Ansätze arbeiten.