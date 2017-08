Kurzmeldungen: Steve Jobs Theatre (erneut), CCC5 total überlastet, Apples App-Sanktionen

Steve Jobs Theatre - rasant schnelle Bauarbeiten

Carbon Copy Cloner 5 - zu erfolgreich für die Infrastruktur

US-Sanktionen: Apps aus dem Iran fliegen aus dem App Store

Erst vor wenigen Tagen hatten wir in den Kurzmeldungen ein Drohnen-Video erwähnt, in dem auch Apples Veranstaltungshalle mit Bezeichnung "Steve Jobs Theatre" zu sehen war. Nun gibt es neue Aufnahmen, die belegen, wie rasch die Arbeiten am unterirdisch gelegenen Theatre vorangehen. Angesichts des enormen Tempos der Bauarbeiten bis in die späten Abendstunden hinein schießen nun sogar Spekulationen ins Kraut, Apple wolle möglicherweise schon das September-Event in den neuen Hallen veranstalten. Dies erscheint allerdings ziemlich unwahrscheinlich, denn rund um das Steve Jobs Theatre ist weiterhin Erdwüste angesagt. Zu sehen ist der gläserne Rundbau bei Minute 1:11.Laufwerke klonen, Backups anfertigen oder ein bootfähiges Volume erzeugen - der Carbon Copy Cloner zählt zu einer der beliebtesten und vielseitigsten Programme dieser Art. In dieser Woche ist Version 5 des CCC erschienen und ganz offensichtlich stürzten sich viele Nutzer begeistert auf das Update. Der Andrang fiel allerdings so gewaltig aus, dass die technische Infrastruktur der Nachfrage nicht standhalten konnte. Man kann davon ausgehen, dass die Support-Abteilung von Bombich Software schier in E-Mails erstickte, denn das Unternehmen verschickte einen Newsletter an alle Kunden und entschuldigte sich für die Probleme. Man rechne damit, sehr bald die Kapazitäten aufgestockt zu haben, sodass Registrierung und Kauf funktionieren. Die Demoversion (Download: ) ist 30 Tage lang lauffähig, erst anschließend ist eine Freischaltung erforderlich.Erneut muss sich Apple Diskussionen rund um entfernte Apps in bestimmten Stores stellen. Diesmal geht es um Apps aus dem Iran. Ohnehin verkauft Apple weder Hardware noch Software im Iran, da es US-Sanktionen gegen den Staat gibt. Nun fallen dem Handelsembargo aber auch Apps zum Opfer, die im Iran entwickelt wurden. Apples Begründung zufolge können im App Store keine Programme angeboten werden, die in Verbindung mit "U.S. embargoed countries" stehen. Ein Apple Sprecher bestätigte die Löschung zahlreicher Apps, wollte sich aber nicht näher zu den Umständen äußern.