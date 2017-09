Kurzmeldungen: Neue iOS-Beta, iPhone 7 mit Klinke, AR für die Haare

Das einzige iPhone 7 mit Klinke

Die zehnte Beta von iOS 11

Neue Haarfarbe mit ARKit

"Mein iPhone 7 soll aber einen Klinkenstecker haben!" dachte sich ein Bastler und wollte sich nicht mit Apples Erklärung abfinden, es gebe keinen Platz mehr dafür. Ganze vier Monate dauerte es, bis Scotty Allen das notwendige Werkzeug angefertigt und Apples Board-Design komplett analysiert hatte. Drei zerlegte iPhones später war er schließlich erfolgreich und ergänzte ein handelsübliches iPhone 7 um jenen Stecker, den Apple nicht mehr als notwendig ansieht. Laut Allen gebe es durchaus genug Platz, um weiterhin einen Klinkenstecker zu verbauen. Nachdem sich Scotty Allen bereits durch ein iPhone 6s in Eigenbau einen Namen gemacht hatte, steigt er durch sein jüngstes Projekt wohl noch weiter im Bastler-Olymp auf. Das folgende Video erzählt die Geschichte rund um das einzige funktionsfähige iPhone 7 mit Klinkenstecker.Nur noch wenige Tage bis zum Apple-Event - und damit auch nur noch rund eineinhalb Wochen von der Freigabe des nächsten großen iOS-Updates entfernt. Apple verteilte eine weitere Betaversion und gab zeitgleich auch ein Update für alle Teilnehmer des öffentlichen Testprogramms frei. Änderungen fielen in Beta 10 (Public Beta 9) nicht mehr auf. Allerdings war ohnehin nicht damit zu rechnen, dass Apple so kurz vor Marktstart noch größere Baustellen aufreißt. Wenn Apple dem Zeitplan der letzten Jahre folgt, lässt sich die neue iPhone-Generation am Freitag nach dem Event vorbestellen, iOS 11 erscheint dann zwei bis drei Tage vor Beginn der iPhone-Auslieferung - also am 19. oder 20. September.Augmented Reality, Erweiterte Realität, ist weitaus mehr als nur eine nettes Spielzeug oder interessante Technologie-Studie. In den letzten Wochen erschien eine Vielzahl an Anwendungsbeispielen - sei es die Dekoration der Wohnung mit Ikea-Möbeln, Museumstouren mit Zusatz-Informationen oder die jetzt vorgestellte Lösung für Typveränderungen. Wer vor dem Eingriff des Frisörs sehen möchte, wie einem die mögliche neue Haarfarbe wohl steht, kann sich von allein Seiten mit allen erdenklichen Farbvarianten begutachten. Allerdings ist noch nicht bekannt, wann die vom AR-Spezialisten ModiFace entwickelte Demo-App wirklich erscheint. Grundlage der Berechnungen bieten übrigens 220.000 analysierte Fotos. Das Ergebnis kann sich auf jeden Fall sehen lassen.