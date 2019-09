Kurzmeldungen: Mehrbelastung für den Einzelnen durch Zölle, Woz als Watch-Fan

Strafzölle: 1000 Dollar Mehrkosten pro Person

Warum Wozniak die Apple Watch liebt

Wie schon in der vergangenen Woche berichtet, greifen seit Monatsanfang auch auf Apple-Produkte empfindliche Strafzölle. Zunächst hatte die US-Regierung Apple noch für Produkte aus China verschont, nun sieht es aber anders aus (siehe diese Meldung von Freitag: ). JP Morgan hat eine Beispielrechnung vorgelegt, wie stark sich die Kosten für Technikartikel erhöhen und dies auf einen durchschnittlichen Verbraucher umgelegt. Das Ergebnis: Rund 1000 Dollar muss man pro Jahr mehr für Elektronik bezahlen, denn bekanntlich stammen sehr viele Artikel aus China. Im Falle von Apple sind ab sofort Desktop-Macs, die Apple Watch, alle Kopfhörer/Ohrhörer und der HomePod voll betroffen, wenngleich Apple die Mehrkosten erst einmal nicht weiterreicht. Generell gelte, dass besonders "Gadget-Fans" in Zukunft tiefer in die Tasche greifen müssen, denn die Hersteller werden sicherlich international mit höheren Preisen agieren. Sollte der Handelskrieg übrigens nicht bis Mitte Dezember zum Stillstand kommen, so stehen Apple zudem Zölle auf fast alle weiteren Hardware-Produkte bevor.Altersweisheit oder einfach nur gesunder Menschenverstand? Steve Wozniak möchte offenbar nicht als Senkkopf-Zombie durchs Leben gehen. Seine Apple Watch verhindere, dass er vom iPhone abhängig werde, erklärt der Apple-Mitarbeiter der ersten Stunde jetzt in einem Interview mit einem US-amerikanischen Fernsehsender. "Die Apple Watch ist aktuell mein liebstes Stück Technik", sagte Wozniak gegenüber Bloomberg TV . In aller Regel nutze er seinen Computer, um E-Mails abzurufen und sich über das Weltgeschehen zu informieren. Unterwegs erledige er all das mit der Apple Watch, das iPhone sei in dieser Hinsicht zumeist außen vor. "Ich gehöre zu den Menschen, die nicht gern von etwas abhängig sind", so der 69-Jährige im Gespräch mit Moderatorin Taylor Riggs. Zahlreiche weitere teils sehr interessante Aussagen, die Wozniak im Rahmen seiner aktuellen TV-Interviews traf, finden Sie auch in dieser Meldung: