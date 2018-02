Kurzmeldungen: Apple Pay, Apple Store Wien, Twitter vs. Bots

Nutzerzahlen Apple Pay

Bilder vom Apple Store Wien

Twitter vs. Bots

Auch wenn sich erneut Berichte nicht bewahrheiteten, wonach die Einführung von Apple Pay auch in Deutschland ansteht, so gibt es dennoch viele Millionen Kunden, die schon seit geraumer Zeit von Apples Bezahldienst profitieren. Loup Ventures zufolge zählt Apple inzwischen 127 Millionen aktive Kunden, die Apple Pay in Verbindung mit einer der rund 2700 unterstützten Bankhäuser nutzen. Rund 11 Prozent der Anwender, die in einer der unterstützten Regionen leben, setzen Apple Pay auch ein. In den USA ist die Verwendung hingegen etwas zurückhaltender - Apple Pay kommt in Apples Heimatland nur auf rund 5 Prozent der Nutzerschaft.Wie schon mehrfach gemeldet erhält Österreich in Kürze den ersten Apple Store, gelegen in der Kärntner Straße. Die Eröffnung findet diesen Samstag statt, wie Apple Anfang des Monats offiziell bestätigt hatte. In einer Pressemitteilung hat Apple jetzt weitere Fotos veröffentlicht. Wie üblich fügt sich der Apple Store harmonisch ins Stadt- und Straßenbild ein. Markant ist auch die Füllung des Apple-Logos, wie auf der Einladung sowie im Store selbst zu sehen. Beim Apple Store Wien handelt es sich um Apples 501. Ladengeschäft.Nicht bei jeder Plaudertasche auf Netzwerken wie Facebook, Twitter und Co. handelt es sich um echte Teilnehmer. Neben Chat-Bots, die bestimmte Kanäle mit automatisch generierten Aussagen fluten, beispielsweise um in Wahlkämpfen Einfluss auf die öffentliche Meinung zu nehmen oder Produkte zu bewerben, gibt es noch eine Vielzahl anderer Ausprägungen. Twitter hatte (Spam-)Bots schon länger den Kampf angesagt und im vergangenen Jahr damit begonnen, Bots zu bekämpfen. Nun wurde erneut die Schnittstelle überarbeitet. Das Ziel: Möglichst viele Bot-Aktivitäten überhaupt nicht mehr möglich zu machen. Wer Dinge von allgemeinem Interesse verbreitet, beispielsweise Wetterberichte, Notfallmeldungen oder News, kann weiterhin aktiv bleiben. Allerdings bestehen in den meisten Fällen Limitierungen auf einen einzigen Kanal. "Batch-Follow" oder "Batch-Retweet" zur massenhaften Einflussnahme sollen damit der Vergangenheit angehören.