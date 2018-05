Kurzmeldungen: Akkutausch ohne Wartezeit, Streaming-Abos per TV-App

iPhone-Akkutausch: Inventar ausreichend

TV-Abos über die TV-App?

Wie schon mehrfach berichtet, erfreut sich Apples Tauschprogramm für iPhone-Akkus großer Beliebtheit. So viele Kunden entschlossen sich dazu, jenes nur 29 Euro teure Angebot anzunehmen, dass wochenlange Wartezeiten auftraten. Sowohl Komponenten als auch Personal wurde knapp, weswegen Apple angeblich sogar mit externen Mitarbeitern arbeitete. Apple bietet jedem Besitzer eines iPhone 6 oder neuer (inklusive Plus-Modellen) die Gelegenheit, sich günstig mit einem neuen Akku zu versorgen – also nicht nur, wenn der Akku schon stark an Kapazität verloren hat. Vier Monate nach Beginn der Aktion heißt es jetzt von Apple: Die Lieferengpässe sind beseitigt und es ist nicht mehr mit Verzögerungen zu rechnen. Wer also zu einem Apple Store oder einem autorisierten Service Provider tingelt, sollte daher kurzfristig bedient werden können. Das entsprechende Memo an alle Servicekräfte stammt vom 27. April. Das Angebot ist übrigens noch bis Ende des Jahres gültig.Apples TV-App soll als zentraler Anlaufpunkt für die verschiedenen TV-Angebote fungieren. Eingeführt wurde die App mit iOS 10.2. Einem Bericht zufolge plant Apple aber bereits den nächsten Schritt und will angeblich auch Abos über die App verkaufen. Das Konzept könnte sich an den Kanälen von Amazon Prime orientieren. Für Prime-Nutzer ist es möglich, für zusätzliche monatliche Beträge weitere Kanäle oder Themensparten auszuwählen. Dazu zählen beispielsweise auch aktuelle Filme. Die Erfahrungen der Vergangenheit legen allerdings nahe, dass man hierzulande wohl entweder gar nicht oder erst sehr viel später auf ein solches Apple-Angebot setzen kann. Sollten die Streaming-Kanäle wirklich im kommenden Jahr erscheinen, dann sicherlich nur für einzelne Märkte – zu komplex gestalten sich die Verhandlungen mit den weltweit agierenden Rechteinhabern. Für jedes Land sind jeweils eigene Vereinbarungen zu schließen, was sich erfahrungsgemäß sehr in die Länge zieht.