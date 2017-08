Kurzes Video: Das iPhone 8 von allen Seiten

Es kann zwar als ziemlich ausgeschlossen gelten, dass bereits funktionsfähige Exemplare der nächsten iPhone-Generation kursieren, einige fertig zusammengesetzte Gehäuse machen aber angeblich bereits die Runde. Da Hersteller von Zubehör etwas Vorlauf benötigen, um ihre Produkte an die exakten Abmessungen eines neuen iPhones anzupassen, kann Apple nicht vollständige Geheimhaltung bis zur offiziellen Ankündigung gewährleisten. Es hat sich inzwischen eine ganze Branche etabliert, die anhand von Schemazeichnungen oder vorab publik gewordenen Bauteilen möglichst akkurate Gehäuse fertigt und diese dann weiterverkauft. Jetzt ist ein Video aufgetaucht, das ein iPhone 8 von allen Seiten zeigt. Natürlich handelt es sich auch dabei um kein verkaufsfähiges Gerät, dennoch bietet des Kurzvideo einen guten Eindruck.Was im Video zu sehen ist, entspricht ziemlich exakt sämtlichen bislang kursierenden Berichten. Die im Video gezeigte Farbvariante, hochglänzendes "Jet Black", zählt zu den drei Farboptionen, die derzeit als wahrscheinlich gelten. Erst in dieser Woche hieß es, Apple reduziere die Auswahl der Gehäusefarben deutlich und biete die nächste iPhone-Generation nur noch mit schwarzen, weißen sowie kupfer-goldenen Gehäusen an. Anhand einiger Schemazeichnungen und vorab publik gewordener Bauteile gilt auch als sicher, dass die Dual-Kamera des iPhone 8 hochkant und nicht mehr waagerecht angeordnet ist. Dies spiegelt sich im gezeigten Gehäuse-Dummy wieder.Die Präsentation der drei neuen iPhones (iPhone 7s, iPhone 7s Plus und iPhone 8) erfolgt höchstwahrscheinlich wieder im September. Einen Termin für das Presse-Event kündigte Apple noch nicht an, allerdings geschieht dies normalerweise auch immer sehr kurzfristig und erst wenige Tage vor der Veranstaltung. In den letzten Jahren wählte Apple immer die erste oder zweite Septemberwoche. Der Verkaufsstart erfolgte dann jeweils zum übernächsten Wochenende.