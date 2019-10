Kurz notiert: watchOS 6 und Akkulaufzeit-Beschwerden, Apple kauft IKinema

Schlechte Akkulaufzeit unter watchOS 6?

Apple hat IKinema übernommen

Die Rückmeldungen von Besitzern einer neuen Apple Watch Series 5 gehen bezüglich der Akkulaufzeit ziemlich auseinander. Von vielen Nutzern heißt es, die neue Watch-Generation halte trotz Always-On-Display genauso lang durch wie die Modellreihen zuvor. Andere hingegen berichten, im alltäglichen Einsatz sei am Abend deutlich weniger Restladung vorhanden. Es lässt sich wie üblich schwer einschätzen, ob jene Anwender ihrer neuen Uhr derzeit einfach noch mehr Aufmerksamkeit schenken oder ob es wirklich Anwendungsbereiche gibt, in denen der Akku schneller leer ist.Im Falle von watchOS 6 nehmen die Meldungen bezüglich schlechterer Ausdauer hingegen deutlich zu. In den unzähligen Online-Foren häuft sich das Feedback, wonach auch Series 3 und Series 4 unter watchOS 6, anders als früher, nicht einmal mehr den einen ganzen Tag schaffen. Auch wenn man in den Einstellungen viele Funktionen deaktiviere, ändere sich die Situation nicht. Die Hoffnung lautet nun, dass watchOS 6.1 Verbesserungen bringt. Mit dem Betatest begann Apple Ende September, die marktreife Version ist aber vermutlich noch einige Wochen entfernt.Es gab zwar noch keine offizielle Bestätigung, alles deutet aber darauf hin, dass Apple einen Spezialisten für Bewegungserfassung übernommen hat. Das Unternehmen namens IKinema stammt aus Großbritannien und stellte den bisherigen Geschäftsbetrieb anscheinend bereits Mitte August ein. Die Technologien können überall dort zum Einsatz kommen, wo menschliche Bewegungen in die digitale Welt überführt werden sollen, sei es in Animationsfilmen oder Computerspielen.Um natürliche Bewegungsabläufe zu simulieren, finden beim "Motion Capturing" exakte Analysen einer Person vor der Kamera bzw. den Sensoren statt. IKinema stellte Lösungen zur Verfügung, um dies in Echtzeit erfolgen zu lassen. Unbekannt ist, wo Apple die Expertise genau benötigt – momentan wären dies allenfalls Animojis und Memojis. Denkbar wäre hingegen der Einsatz in kommenden Film- und Serienproduktionen für Apple TV+.