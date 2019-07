Kurz notiert: Vierte Public Beta von iOS 13, Produktion des neuen Mac Pro in den USA?

Bugfixes und einige Neuerungen

Neuer Mac Pro aus den USA



Foto: Apple

Foto: Apple

Reaktion auf Donald Trump?

Apple hat heute die vierte Public Beta von iOS 13 veröffentlicht. Außerdem gibt es neue Testversionen von iPadOS und tvOS 13. Entwicklern stellt das Unternehmen zudem die fünfte Beta von watchOS 6 zur Verfügung.Teilnehmer des öffentlichen Beta-Programms erhalten die neuen Versionen ab sofort in Form eines Updates, das in den Einstellungen des jeweiligen Geräts angestoßen werden kann. Die neue Testversion dürfte neben Bugfixes auch die Neuerungen enthalten, die Apple bereits gestern mit der Entwickler-Beta eingeführt hat. Hierzu zählt unter anderem die Möglichkeit, auf einem iPad die Anzahl und Größe der Homescreen-Icons anzupassen. Hinzu kommen eine verbesserte Einstellung der Lautstärke, neue Hintergrundbilder für die Home-Apo und einiges mehr. Wer noch nicht am Beta-Programm für iOS 13, iPadOS oder macOS Catalina teilnimmt, kann sich nach wie vor bei Apple registrieren lassen und erhält dann die jeweils aktuelle Testversion.Apple würde auch den neuen Mac Pro gern in den Vereinigten Staaten herstellen. Das sagte Tim Cook während der Pressekonferenz zur Bekanntgabe des Quartalsergebnisses. Man habe das bisherige Topmodell in den USA produziert und wolle das auch beim neuen Mac Pro fortsetzen, erklärte der Apple-Chef. "Zurzeit investieren wir in den Ausbau der Kapazitäten", so Cook. Das Unternehmen wolle vor Ort präsent bleiben.Die Aussagen dürften eine Reaktion auf die jüngsten Äußerungen von US-Präsident Donald Trump sein. Dieser hatte via Twitter mitgeteilt, dass Apple nicht damit rechnen könne, von möglichen Strafzölllen gegenüber China ausgenommen zu werden. "Produziert in den USA, dann gibt's keine Zölle", hatte Trump vor wenigen Tagen geschrieben, nachdem Apple beantragt hatte, zahlreiche Produkte von Strafzöllen auszunehmen. Ob bereits konkrete Pläne bestehen, den im Herbst erscheinenden neuen Mac Pro tatsächlich in den USA zusammenzubauen, ist nicht bekannt. Bislang wird allgemein davon ausgegangen, dass die Produktion zunächst in China erfolgt.