iOS 13: Die Neuerungen und Verbesserungen der fünften Beta

Homescreen-Icons anpassen

Mehr Optionen für Share-Sheets

Verfeinerte Lautstärkeanpassung

LTE-Icon, neue Wallpaper für Home-App

Etwa sieben Wochen dürfte es noch dauern, bis iOS 13 und iPadOS erscheinen. Bislang aber sind die neuen Versionen von Apples Betriebssystem für iPhone und iPad offenbar nicht ganz "feature complete": Die jüngste Entwickler-Beta jedenfalls wartet noch einmal mit einigen Neuerungen auf.In Beta 5 von iPadOS lassen sich Anzahl und Größe der App-Icons auf dem Homescreen des Tablets verändern. Zur Auswahl stehen zwei Optionen: Ein Raster mit vier Zeilen zu je fünf Icons, die entsprechend groß dargestellt werden, sowie eine Anordnung in fünf Zeilen mit jeweils sechs kleineren Symbolen. Maximal passen also 30 Apps auf den Homescreen. Hinzu kommen natürlich wie gewohnt die App-Icons in der Dock-Leiste.Die Share-Sheets hat Apple in der fünften Entwickler-Beta um weitere Bereiche ergänzt. Zur Auswahl stehen jetzt auch die aktuell geöffnete App und "Andere Aktionen". Darüber hinaus lassen sich Kurzbefehle nun der Favoritenliste der Share-Sheets hinzufügen. Die Sektionen sind gruppiert, so dass die Navigation vereinfacht wird.Die Lautstärke von iPhone und iPad lässt sich in der neuesten Beta noch exakter einstellen als bisher. Zur Verfügung stehen 34 Abstufungen. Zudem erfolgt eine haptische Rückmeldung, wenn die Lautstärke minimiert oder maximiert wird. Darüber hinaus ist der Schieberegler schlanker geworden.Auf dem iPhone hat Apple das LTE-Icon vergrößert, es harmoniert jetzt optisch besser mit den anderen Symbolen in der oberen rechten Ecke des Displays. Die Home-App hat neue Wallpaper erhalten, mit denen sich einzelne Räume hinterlegen lassen. Außerdem wird der Nutzer bei der Ersteinrichtung eines iOS-Geräts gefragt, ob er den hellen oder dunklen Modus nutzen möchte. Darüber hinaus gibt es in der App "Aktivität" neue Belohnungen für das Erreichen von Bewegungszielen. In Safari lässt sich jetzt außerdem wieder ein neuer Browser-Tab per 3D Touch öffnen.