Kurz notiert: Lightroom für Apple Silicon, dritte Staffel für „For All Mankind“ angekündigt

Lightroom für M1 optimiert



Quelle: Rot: Native Version unter MacBook Pro (M1, 16 GB RAM), Orange: Alte Version mit Rosetta 2 unter MacBook Pro (M1), Gelb: Intel-MacBook Pro (Maximalausstattung, 32 GB RAM)Quelle: PetaPixel

„For All Mankind“ erneut verlängert

For All Mankind

For All Mankind

Dickinson

Ted Lasso

Es sprechen viele Gründe dafür, den Umstieg auf die neuen ARM-Macs zu wagen: Die Performance ist selbst bei Geräten der Einstiegsklasse mehr als erstaunlich, die Akkulaufzeiten sind jenen der Intel-Macs weit überlegen. So mancher Anwender scheut aber mögliche Komplikationen, die Early Adopter oft in Kauf nehmen müssen: So sind zahlreiche Programme noch nicht für den M1-Chip optimiert und bleiben daher hinter den Möglichkeiten zurück. Viele Entwickler haben aber bereits Updates ihrer Software in Aussicht gestellt, um dem vollen Potenzial von Apple Silicon Rechnung zu tragen. Adobe veröffentlicht nun eine native Version des Foto-Editors Lightroom. Diese bietet auch Unterstützung für Apples neues Bildformat ProRAW, das mit iOS 14.3 den Pro-Modellen der aktuellen iPhone-Baureihe zur Verfügung gestellt wird. Allzu große Geschwindigkeitsvorteile sind aber gegenwärtig nicht ersichtlich, wie PetaPixel festellt:Zwar laufe die native Version bereits deutlich flüssiger und sei stromsparender als das Intel-Pendant, so die Tester. Außerdem komme der Lüfter im neuen MacBook Pro kaum zum Einsatz. In puncto Geschwindigkeit enttäuscht Adobe aber auf ganzer Linie: Die für Apple Silicon optimierte Version sollte ihrer Vorgängerin klar den Rang ablaufen. Es bleibt zu hoffen, dass Adobe nachbessert – und sich bei anderen Programmen mehr bemüht: Lightroom Classic, Camera Raw und Photoshop sollen möglichst bald für den M1 angepasst werden.Anhänger der Seriedürfen sich gleich zweimal freuen: Am 19. Februar steht die zweite Staffel des US-Dramas auf Apple TV+ bereit. Diese setzt im Jahr 1983 an – die USA und die UdSSR stehen einander erwartungsgemäß unversöhnlich gegenüber, die NASA erfährt eine zunehmende Militarisierung. Zudem beginnen im Frühjahr die Dreharbeiten zur dritten Staffel, wie Deadline berichtet. Die frühe Ankündigung, eine Serie bereits vor Ausstrahlung einer abgedrehten Staffel fortsetzen zu wollen, scheint für den Erfolg vonzu sprechen: Bislang gelang das nur den Serienund