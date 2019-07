Kurz notiert: Kein Like-Zähler mehr auf Instagram, dritte Staffel Carpool Karaoke

Instagram zeigt keine Like-Zahl mehr

Carpool Karaoke Staffel 3

Es gibts nichts Wichtigeres auf einem Sozialen Netzwerk, als möglichst viele Likes zu erhalten und sich damit gegenüber Mitbewerbern zu profilieren? Geht es nach Instagram, so stimmt diese Aussage nicht mehr uneingschränkt. In dieser Woche wurde die Liste an Ländern ausgeweitet, in denen Instagram-Anwendern die Information verwehrt bleibt, wie viele Nutzer ein Herz für Beiträge hinterließen. Bei eigenen Posts gibt es die Statistik weiterhin, allerdings nicht mehr für Bilder anderer Accounts. Das von Facebook betrieben Soziale Bildernetzwerk erläutert die Umstellung mit einer simplen Erklärung: Man solle sich darauf konzentrieren, wie interessant die eigenen Beiträge für das jeweilige Publikum sind – und nicht, wie viele Likes der Mitbewerber erhalte. Öffentlich sichtbare Likes für alle Posts führen dazu, dass die Bedeutung überhöht wird. Eine endgültige Entscheidung ist indes noch nicht getroffen worden, weswegen es sein könnte, dass alles beim Alten bleibt.Ziemlich genau drei Jahre ist es her, dass Apple die Rechte an der CBS-Serie "Carpool Karaoke" kaufte, um dann im August 2017 mit der ersten Folge via Apple Music anzutreten. Zu diesem Zeitpunkt lautete Apples offizielle Aussage noch, man sei nicht an TV-Produktionen interessiert und konzentriere sich nur auf einzelne Angebote. So kam es dann auch zum merkwürdigen Konzept, eine TV-Serie über einen Musikstreaming-Dienst anzubieten. Auf die erste Staffel folgte eine zweite – und jetzt berichtet Variety, dass sogar noch eine dritte Staffel in Auftrag gegeben wurde. Auch wenn das Format nicht den Geschmack aller Zuschauer trifft, so gibt es offensichtlich genügend Nutzer, die gerne den mehr oder minder bekannten Stars beim Singen im Auto zusehen. Im vergangenen Jahr hatte die Serie sogar einen Emmy gewonnen und ist erneut in der Kategorie "Outstanding Short Form Variety Series" nominiert.