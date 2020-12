Kurz notiert: Käufer der AirPods Max erhalten Versandbestätigung; Jony Ive als Ferrari-CEO gehandelt

AirPods Max auf dem Weg zu den Kunden

Jony Ive als potenzieller Ferrari-CEO im Gespräch

Die AirPods Max kommen zwar offiziell erst morgen auf den Markt, doch Kunden können Apples neue Over-Ear-Kopfhörer schon seit letzter Woche vorbestellen. Kurz vor dem Erscheinen erhalten mehr und mehr Käufer eine Versandbenachrichtigung von Apple, sodass einer pünktlichen Ankunft am morgigen Dienstag kaum noch etwas im Wege stehen dürfte – sofern Kunden die Kopfhörer früh genug bestellt haben. Schon kurze Zeit nach dem Start der Vorbestellungsphase schoss die Lieferzeit der Highend-Kopfhörer nach oben. Mittlerweile müssen sich Kaufinteressenten laut Apple-Angaben lange gedulden, bis die AirPods Max versandt werden (Store: ). Die Lieferzeit aller Modelle beträgt aktuellen Angaben zufolge 12-14 Wochen.Umso mehr dürften sich die ersten Kunden über ihre Kopfhörer freuen, wenn sie morgen eintreffen. In Sozialen Netzwerken und Online-Foren tauchen inzwischen vermehrt Versandbestätigungen von Apple auf. Je nach Land laden Kunden Screenshots ihrer Lieferbenachrichtigung von UPS oder FedEx hoch.Bei manchen Käufern scheint jedoch nicht alles nach gewohntem Muster laufen. Manche berichten von stornierten Aufträgen seitens des zuständigen Versanddienstleisters – einige FedEx-Lieferungen der AirPods Max sind offenbar mit dem Vermerk „Cancelled“ versehen, wobei auf der Apple-Website weiterhin ein normaler Versand angezeigt wird. Die betroffenen Nutzer müssen entsprechend abwarten, ob sie ihre Kopfhörer in den nächsten Tagen trotz der angekündigten Stornierung erhalten oder eine erneute Bestellung erforderlich wird. Wegen der zuletzt stark gestiegenen Lieferzeit wäre Letzteres besonders ärgerlich.Apple ohne Jony Ive – das konnten sich viele Fans des Unternehmens bis vor wenigen Jahren kaum vorstellen. Doch Apples langjährige Design-Ikone schied 2019 endgültig aus, um sich seinem neugegründeten Unternehmen „LoveFrom“ zu widmen. Apple zählt zwar offiziell zum erweiterten Kundenkreis von LoveFrom, doch jüngsten Einschätzungen zufolge beteiligt sich Ive an keinen aktuellen Projekten des Unternehmens aus Cupertino mehr. Stattdessen ging LoveFrom eine Partnerschaft mit AirBnB ein.Zukünftig könnte sich sich Ive an einer weiteren neuen Branche versuchen, deren Produkte ebenso von bahnbrechendem Design leben wie Gadgets. Apples früherer Designchef zählt Reuters zufolge zu den Kandidaten um die Nachfolge von Louis Camilleri als Ferrari-CEO. Auch Apples aktueller Chief Financial Officer Luca Maestri soll im Rennen um den Posten sein. Der Bericht nennt keine Details über die Gründe, warum die beiden vor allem durch ihre Arbeit bei Apple bekannten Führungskräfte beim italienischen Autohersteller im Gespräch sind. Es bleibt abzuwarten, wie stichhaltig die Gerüchte sind.