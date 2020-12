Kurz notiert: Einige AirPods Max wegen „gefährlicher Materialien“ nicht ausgeliefert; Apple TV-App für Chromecast

„Gefährliche Materialien“ führen zu Versandabbruch

„Chromecast mit Google TV“ erhält Apples TV-App

Angesichts der stark gestiegenen Lieferzeiten für die AirPods Max freuen sich die ersten Online-Käufer von Apples Premium-Kopfhörern umso mehr über deren Ankunft. Umso ärgerlicher ist es, wenn auf dem Versandweg etwas schiefläuft. In Nordamerika scheint das bei einigen Käufern der AirPods Max der Fall zu sein. Einzelne Kunden in Kanada und den USA berichten von abgebrochenen UPS-Lieferungen ihrer Kopfhörer. Das Logistikunternehmen liefere die schon auf dem Versandweg befindlichen Kopfhörer nicht aus, sondern schicke sie zurück an Apple. Der Grund laut UPS-Tracking-Information: „Hazardous Materials“ (gefährliche Materialien) im Paket.Worauf sich UPS mit dem Warnhinweis bezieht, ist nicht bekannt. Weder der Dienstleister noch Apple äußerten sich bislang zu den nicht ausgelieferten AirPods Max. Unter Umständen handelt es sich um einen Fehler oder ein unzureichend beschriftetes Paket. Da die AirPods Max einen integrierten Akku haben, benötigen Versandverpackungen entsprechende Warn-Etiketten. Unter Umständen fehlte besagtes Label auf den Paketen, die UPS als Konsequenz daraus als Sicherheitsrisiko einstufte. Ob die betroffenen Kunden umgehend Ersatz erhalten oder sich die AirPods Max neu bestellen müssen (inklusive monatelanger Wartezeit), ist nicht bekannt. Manche Käufer scheinen jedoch Glück zu haben – die eigentlich für den Rückversand an Apple vorgesehenen Pakete kamen in Einzelfällen doch noch beim Kunden an.Apples TV-App ist inzwischen schon auf einer großen Anzahl von Fernsehern der letzten Jahre verfügbar. Samsung, Sony, LG und Co. lieferten die Geräte entweder bereits mit vorinstallierten Apple-Software aus oder reichten die angesprochene App per Firmware-Update nach. Letzteres wird auch Google bei der hauseigenen TV-Hardware „Chromecast mit Google TV“ bald in Angriff nehmen.Das Unternehmen kündigte den Schritt per Blogpost an. Nachdem Apple Music mittlerweile auch für Google-Lautsprecher und smarte Displays verfügbar ist, folgt mit der TV-App samt des Streamingdienstes Apple TV+ der nächste Abo-Service des Unternehmens aus Cupertino. Nutzer des aktuellen Chromecast-Modells (Google Store: ) erhalten Apples Anwendung per Update. Einen exakten Termin für die Freigabe der Aktualisierung nennt Google nicht. Anfang 2021 werde es soweit sein, so der Suchmaschinen-Riese. Zudem werden noch mehr Fernseher mit Android TV OS Apples TV-App erhalten. Um welche Anbieter und Modelle es sich dabei handelt, geht aus Googles Pressemitteilung nicht hervor.