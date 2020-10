Kurz notiert: Beeindruckende Metal-Benchmarks für A14 & YouTube nun mit 4K-Inhalten für das Apple TV – unter Einschränkungen

Erstaunliche Grafikleistung des A14

Chip Metal-Score (Geekbench) A14 Bionic (iPad Air 4) 12.571 A12Z Bionic (iPad Pro (2020)) 11.665 A12X Bionic (iPad Pro (2018)) 10.860 A13 Bionic (iPhone 11) 7.308 A12 Bionic (iPad Air 3) 5.242

YouTube: Schrittweise Einführung von 4K für Apple TV – mit Einschränkungen

Apples neueste Prozessorgeneration kommt erstmals im iPad Air 4 zum Einsatz – das Tablet soll noch in diesem Monat zum Kauf zur Verfügung stehen. Erste Benchmarks für den A14 finden sich bereits auf Geekbench.com – und diese können sich durchaus sehen lassen. Sowohl die Single-Core- wie auch die Multi-Core-Werte belegen, dass Apples neuester Chip aus allen Rohren feuert . Geschlagen geben muss sich der A14 im Vergleich zur Tablet-Konkurrenz bloß dem A12Z – und das lediglich im Multi-Core-Benchmark, obwohl der A12Z über zwei weitere Kerne verfügt. Nun liegen auch Metal-Benchmarks des A14 vor, die Aufschluss über die Grafikleistung des Prozessors geben. Der A14 sichert sich mit 12.571 Punkten einmal mehr den Spitzenplatz – und verweist sogar den A12Z in die Schranken. Es gilt abzuwarten, wie sich das neueste iPad im Alltag schlägt – allerdings steht fest, dass die GPU des iPad Air jener des iPad Pro um acht Prozent übertrifft: Somit ist Apples Mittelklasse-Gerät auch für den professionellen Gebrauch eine überaus interessante Wahl.YouTube sorgt in letzter Zeit mit schöner Regelmäßigkeit für Verwirrung: So lässt sich beispielsweise unter iOS und iPadOS 14 die Bild-in-Bild-Funktion auf der Internetseite der Videoplattform aktivieren, nicht jedoch in der App – es sei denn, der Anwender hat ein kostenpflichtiges Abonnement abgeschlossen. Außerdem hinkt YouTube bei der Bereitstellung von 4K-Inhalten für das Apple TV 4K hinterher, obwohl das Feature für tvOS 14 angekündigt wurde. Nun ist es endlich soweit – laut FlatPanels HD kommen seit vergangenen Freitag nach und nach mehr Nutzer in den Genuss von 4K-Videos. Allerdings gibt es einige Einschränkungen zu beachten: Apples Set-Top-Box stellt 4K-Inhalte von YouTube nur mit 30 Bildern pro Sekunde dar. Videos mit 50 oder 60 fps werden auf eine Auflösung von 1440p reduziert. Außerdem unterstützen die Filme gegenwärtig kein HDR – ob diese Funktion nachgereicht wird, ist vorerst unklar. Ferner bestätigt FlatPanels HD die Verwendung des Videocodecs VP9 für das Apple TV 4K – und nicht das AV1-Format, das Apple gemeinsam mit Google, Netflix, Microsoft und weiteren Unternehmen entwickelt hat.