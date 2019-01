Kurz notiert: Apple-Store schließt, HomeKit im Garten, Grillparty-Boombox, Siri-Klosett

Kleinster japanischer Apple-Store macht dicht

Am 25. Januar schließt der Apple-Store in der japanischen Stadt Sendai seine Pforten. Das im Jahr 2005 auf der Einkaufsmeile Ichibancho eröffnete Geschäft ist einer der weltweit kleinsten Läden des iPhone-Herstellers und der kleinste in Japan. Es entspricht nicht mehr den Anforderungen, die Apple heutzutage in Sachen Design und Größe an seine Stores stellt. Nach dem Apple-Store in Sapporo, der 2016 geschlossen wurde, ist es das zweite Ladengeschäft in Japan, das Cupertino ersatzlos aufgibt.Musik für die Grillparty: Sony hat den portablen Bluetooth-Lautsprecher PG10 vorgestellt. Die akkubetriebene Boombox für draußen und drinnen verfügt über zwei 4-Zentimeter-Tweeter und einen 18-Zentimeter-Woofer. Sie unterstützt Verbindungen über Bluetooth (AAC, LDAC und A2DP), hat einen analogen Audio-Anschluss sowie einen USB-Port. Außerdem kann ein Mikrofon angeschlossen werden, ein UKW-Empfänger ist ebenfalls eingebaut. Grillparty-Gimmick ist der ausklappbare Deckel, in den vier Becherhalter eingebaut sind. Verschüttete Flüssigkeiten sollen dem Lautsprecher nichts anhaben können, denn der Deckel dient gleichzeitig als Spritzwasserschutz. Preis und Verfügbarkeit in Deutschland hat Sony bislang nicht mitgeteilt."Hey Siri, wässere das Rosenbeet!" - das Gardena Smart System unterstützt in Zukunft Apple HomeKit. Wie der Hersteller mitteilt, können demnächst sowohl neue als auch vorhandene Geräte eingebunden und dann mit iPhone, iPad oder Siri gesteuert werden. Ein entsprechendes Software-Update soll bis Ende März bereitgestellt werden. Das Gardena Smart System arbeitet mit Bewässerungsplänen, die in einer App auf iPhone oder iPad erstellt werden können. Die ebenfalls für das System verfügbaren Rasenmäherroboter werden von HomeKit allerdings nicht unterstützt.Sanfte Beleuchtung, Lautsprecher, Sitzheizung und Fußwärmer, automatische Reinigung und Sprachsteuerung: Auf der Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas hat der US-amerikanische Hersteller Kohler die smarte Toilette Numi 2.0 vorgestellt. Das ins Steuerungssystem "Kohler Konnect" eingebundene Klosett verfügt über WLAN und Bluetooth. Es kann sowohl über eine App als auch mit HomeKit bedient werden. Numi 2.0 soll im vierten Quartal 2019 zu Preisen ab 7.000 US-Dollar auf dem amerikanischen Markt verfügbar sein.