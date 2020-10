Kurz notiert: App Store Connect nun mit TestFlight & Apple sagt Internetpiraterie den Kampf an

App Store Connect mit TestFlight

Apple gegen Online-Piraterie

Entwickler, die Apps für Apple-Geräte aller Art einreichen möchten, kommen um App Store Connect nicht herum: Die Plattform ermöglicht die Verwaltung veröffentlichter Anwendungen und gibt Aufschluss über die Verkaufszahlen derselben. Außerdem können Beschreibungen geändert, Screenshots hochgeladen sowie Reaktionen auf Kundenrezensionen verfasst werden. Bereits im Juni unterzog Apple diesem Entwicklerportal einer Generalüberholung – seitdem wartet die Plattform mit einer neuen Benutzeroberfläche und einer intuitiveren Bedienung auf. Nun legt das Unternehmen noch einmal nach – und stellt Version 1.5 in den App Store, die mit einigen praktischen Neuerungen aufwartet: Erstmals ermöglicht die Anwendung Beta-Tests mit TestFlight einzurichten, sodass Entwickler nicht länger auf die Internetseite der Plattform zugreifen müssen. Außerdem lassen sich nun bis zu 100 Mitglieder in ein Team hinzufügen, um Beta-Builds hinreichend testen zu können. Ein neues Icon gibt es obendrein. Weitere Informationen zum Funktionsumfang der Anwendung erhalten Interessierte hier: Online-Piraterie bezeichnet den illegalen Download von Software, Filmen und Musik aus dem Internet. Die Filmindustrie beklagt regelmäßig die enormen Umsatzverluste, die ihr dadurch entstünden. Einige Anbieter legaler Portale haben sich 2017 zu einem Bündnis zusammengeschlossen, das den Namen Alliance for Creativity and Entertainment (ACE) trägt. Mitglieder der ACE sind so illustre Unternehmen wie Amazon, Disney, HBO, Sony Pictures und Warner Bros. – sowie neuerdings Apple. Cupertino tritt seit einiger Zeit selbst mit Filmproduktionen in Erscheinung und stellt diese über Apple TV+ zahlenden Kunden zur Verfügung. Das Unternehmen hat also mehr denn je ein Interesse daran, den Verbreitern von Raubkopien das Handwerk zu legen, zumal illegale Downloads in einer beträchtlichen Größenordnung geschehen: Die US-Handelskammer verweist darauf, dass auf Raubkopien jedes Jahr etwa 126,7 Milliarden Views von in den USA produzierten TV-Folgen entfallen.