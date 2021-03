Kurz notiert: AirPods Max mit neuer Firmware +++ 1Password nun mit Unterstützung für ARM-Macs

3C39: Neue Firmware für AirPods Max

1Password 7.8 bringt nativen Support für ARM-Macs

Apples AirPods Max wissen durchaus zu überzeugen: Der hohe Trage- und Bedienkomfort, die hervorragende Bluetooth-Reichweite sowie der satte Klang zählen zu jenen Eigenschaften der Bügelkopfhörer, die bereits in unserem Rewind-Test Anklang fanden. Völlig einwandfrei funktionieren die Over-Ears aber bei manchen Anwendern nicht: Sie berichten von einer allzu raschen Entladung des Akkus, weil die AirPods Max nicht in den Standby-Modus wechseln. Dabei spiele es keine Rolle, ob sich die Ohrhörer in ihrem Case befinden oder nicht. Einige Nutzer haben überdies Schwierigkeiten mit einer stabilen Verbindung zum Mac.Nun veröffentlichte Apple die Firmware-Version 3C39, welche die Version 3C16 ersetzt. Letztere stand zum Release der AirPods Max zum Download bereit. Apple nennt keine weiteren Details – es ist daher bislang ungewiss, ob das Update die oben genannten Probleme adressiert. Die Aktualisierung kann, wie bei allen AirPods üblich, nicht manuell angestoßen werden: Die Kopfhörer müssen per Bluetooth mit einem iPhone, iPad oder Mac verbunden sein. Um herauszufinden, welche Firmware installiert ist, gehen Sie beim iPhone in die Einstellungen und ins Bluetooth-Menü. Tippen Sie anschließend auf das „i“ neben den AirPods Max.1Password zählt zu den beliebtesten Passwort-Managern für iDevices und den Mac. Dank einer Erweiterung für Safari und andere Browser lassen sich Login-Daten rasch abrufen. Die Entwickler, AgileBits, setzen bereits seit geraumer Zeit auf ein Abo-Modell – und stellen ab sofort Version 7.8 zum Download für den Mac bereit. Diese bringt native Unterstützung für Rechner mit Apple Silicon; aktuell also für Besitzer des MacBook Air, MacBook Pro und Mac mini mit M1-Chip. Das Update feilt zudem an der Performance der Software und behebt einige Bugs. Die neue Version von 1Password kann auf der Internetseite zum Programm heruntergeladen werden. Wer die Anwendung aus dem App Store bezieht, muss sich noch ein wenig gedulden: Momentan liegt die App dort lediglich in der Version 7.7 vor.