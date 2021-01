AirPods Max mit Akku-Problemen: Nutzer berichten von schneller Entladung über Nacht

Airpods Max wechseln nicht in Standby-Modus

Provisorische Lösungen

Neustart erzwingen (Gleichzeitiges Drücken der Geräuschkontrolltaste und Digital Crown, bis die LED gelb blinkt)

Auf Werkseinstellungen zurücksetzen (gleiches Verfahren wie beim Neustart – Tasten aber länger gedrückt halten, bis LED weiß wird)

Die Verbindung der Airpods Max manuell nach der Nutzung über die Bluetooth-Einstellungen trennen

Automatischen Wechsel zwischen Geräten deaktivieren

Vorübergehend nur noch ein Gerät mit den Airpods Max verwenden – beispielsweise ein iPhone

Mehr und mehr Nutzer der AirPods Max beschweren sich in Apples Support-Forum, Reddit und sozialen Netzwerken über Akkuprobleme des Premium-Kopfhörers. Konkret geht es um eine übermäßig schnelle Entladung im Ruhezustand. Bei manchen Anwendern entladen sich die AirPods Max über Nacht von 100 auf 0 Prozent, obwohl sich die Kopfhörer die ganze Zeit im Smart Case befanden. Offenbar kommt es nur zur schnellen Entladung, wenn die Airpods Max zuvor mit einem Apple TV oder einem Apple-fremden Gerät verbunden waren. Bei iPhones zeigen sich Anwendern zufolge keine Schwierigkeiten. Die Gründe für den Fehler sind unklar.Diverse Nutzerberichte über die AirPods-Probleme deuten auf ein gleichbleibendes Muster hin. Obwohl sich die Kopfhörer im mitgelieferten Smart Case befinden, schalten sie sich offenbar nicht – wie von Apple vorgesehen – automatisch in den Standby-Modus, sondern entladen sich weiterhin mit voller Leistung. Das Resultat spüren Anwender, wenn sie die Kopfhörer nach einigen Stunden wieder aufsetzen. Der übliche Low-Battery-Sound signalisiert, dass der Akkustand im unteren Bereich angelangt ist – oder die Energie bereits fast restlos aufgebraucht wurde.Im Apple Support Forum beispielsweise berichtet ein Anwender von einer vollständigen Entladung über Nacht, obwohl die Bluetooth-Kopfhörer die ganze Zeit korrekt im Case platziert waren. Da die Airpods Max als praktische Komfort-Lösung gedacht sind, die automatisch im Case auf Standby wechseln, wiegt das Problem umso schwerer. Betroffenen Nutzer können sich nicht mehr auf den Standby-Modus ihrer Kopfhörer verlassen und schließen sie daher bei Nichtbenutzung nach Möglichkeit immer per Lightning-Kabel am Strom an – eine insbesondere für Apple-Verhältnisse unbequeme Lösung, zumal es unterwegs oft keine Steckdosen gibt.Der Ursprung des Problems könnte im Zusammenhang mit dem Firmware-Update vom 18. Dezember stehen, das sich automatisch auf den Airpods Max installiert. Apple unterlief unter Umständen ein Fehler, der den Standby-Modus negativ beeinflusst. Falls das der Fall ist, dürfte Apple in absehbarer Zukunft mit einem fehlerbereinigten Update reagieren. Bis eine Aktualisierung erscheint, können sich Nutzer unter Umständen mit einer der folgenden Methoden helfen:Keine der provisorischen Lösungen schaffen das Problem dauerhaft aus der Welt. Entsprechend müssen betroffenen weiterhin auf ein Firmware-Update hoffen.