Test: AirPods Max & die Akkulaufzeit – Wiedergabe, Nachladen, Smart Case

Test: Durchhaltevermögen der AirPods Max

Akkuanzeige: Nicht ganz verlässlich

Fünf Minuten Ladezeit – 90 Minuten Hörzeit?

AirPods Max mit und ohne Smart Case

"Bis zu"-Werte sind in Produktbeschreibungen oft mit größter Vorsicht zu bewerten, da es sich normalerweise um Zahlen handelt, die nur unter Laborbedingungen zustande kommen. Apples Prognosen zur Akkulaufzeit waren in den vergangenen Jahren hingegen meist ziemlich akkurat und spiegelten reale Arbeitsweisen wider. Tests wollten jetzt in Erfahrungen bringen , was von den "bis zu 20 Stunden Laufzeit" der AirPods Max zu halten ist – schaffen die Kopfhörer tatsächlich, was Apple vollmundig verspricht?Immer vorausgesetzt, dass Nutzer nicht vom Schnellentlade-Bug betroffen sind (wir berichteten: ), halten die Kopfhörer in der Tat sehr lange durch. Im Testszenario mussten die AirPods Max Apples Playlist "Global Top 100" in Endlosschleife wiedergeben, dies bei 75 Prozent Lautstärke und aktivierter Unterdrückung von Umgebungsgeräuschen. Das Ergebnis: Erst nach 22 Stunden war der Akku ganz leer, womit Apples Prognose sogar überschritten wurde.Etwas merkwürdig arbeitet hingegen die Akkuanzeige, denn es dauerte eine ganze Stunde, bis diese von 100 auf 99 Prozent umsprang. Anschließend war der Verlauf linear – bis auf den Übergang von einem auf null Prozent samt Deaktivierung der Kopfhörer, welcher wieder eine Stunde in Anspruch nahm. Da derlei Anzeigen stets errechnete Werte darstellen, die nicht mit dem tatsächlichen Ladestand übereinstimmen, kommt es zu Abweichungen dieser Art.Apple gibt zudem an, in nur fünf Minuten könne man 1,5 Stunden Hörzeit nachladen. Sind die AirPods Max komplett entladen, stimmt die Angabe – eine Stunde und 39 Minuten waren möglich. Zu beachten ist dabei hingegen, dass die Ladegeschwindigkeit bei volleren Akkus abnimmt. Die letzten 5 Prozent benötigen beispielsweise erheblich mehr Zeit als die ersten.Bleibt noch die letzte Frage: Wie viel bringt es, die AirPods Max stets im Smart Case unterzubringen? Nach 12 Stunden außerhalb der designtechnisch umstrittenen Hülle ergab sich ein Ladeverlust von 5 Prozent. Nach der gleichen Zeit im Smart Case waren es allerdings ebenfalls 5 Prozent. Erst nach 18 Stunden im Smart Case setzt nämlich der "Ultralow Power Mode" ein – welcher ohne Hülle erst nach 72 Stunden aktiviert wird.