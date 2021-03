Kurz: WhatsApp streicht Unterstützung älterer iPhones +++ Chrome transkribiert nun Videos und Audiodateien

WhatsApp erfodert ab sofort iOS 10 und neuer

Live Caption: Praktische Funktion in den Einstellungen versteckt

Einstellungen

Erweitert

Bedienungshilfen

Automatische Untertitel

Manchmal hapert es noch ein wenig bei der Spracherkennung.

Auch wenn gerade viele Anwender nach Alternativen Ausschau halten – WhatsApp zählt nach wie vor zu den populärsten Messengern und ist auf zahlreichen Smartphones, Tablets und Rechnern installiert. Das liegt nicht zuletzt daran, dass die Entwickler für eine breite Kompatibilität gesorgt haben: Die Software läuft selbst auf KaiOS (ab Version 2.5.1) und Android-Geräten, die zumindest mit 4.0.3 ausgestattet sind. iOS-Anwender können auch mit einigen Jahren alten Geräten noch auf WhatsApp setzen – nun schneiden die Entwickler aber alte Zöpfe ab: Um den Messenger zu installieren, ist fortan iOS 10 erforderlich. Bislang reichte die Vorgängerversion aus. In der Praxis bedeutet das vor allem für Besitzer eines iPhone 4s Nachteile: Auf dem Gerät ist mit iOS 9 Schluss. Die Verwendung von WhatsApp wird daher mit diesen Geräten nicht mehr möglich sein. Allzu radikal ist der Schritt aber nicht: iOS 10 hat bereits fünf Jahre auf dem Buckel und der Anteil an Nutzern, bei denen noch ein iPhone 4s Verwendung findet, dürfte verschwindend gering sein.Googles Chrome-Browser bietet in der Android-Variante ein Feature, das vielen Nutzern das Ansehen von Videos und das Hören von Audiodateien erleichtert: Dank der Live-Caption-Funktion erkennt die Software das Gesagte und wandelt dies in Text um. Nun steht Live Caption auch für die aktuelle Version 89 des Browsers für Windows und macOS bereit. Die Funktion ist ein wenig versteckt: Der Anwender muss diebemühen und dort auf den Punktklicken. Im Bereichfindet sich der Punkt, dessen Aktivierung mit einem kurzen Download einhergeht:Sodann erscheint ein transparentes Fenster mit der Transkription von Inhalten, wenn eine entsprechende Internetseite aufgerufen wird. Es lässt sich frei verschieben:Praktisch: Auch wenn der Anwender auf die Tonausgabe verzichtet, bleibt das Fenster mit dem Text erhalten. So können Podcasts und Filme angesehen werden, ohne Mitmenschen zu stören. Bislang funktioniert das Feature allerdings nur mit Englisch.