Kommende WhatsApp-Features: „Communitys“ bündeln bis zu zehn Gruppen, Suche nach Lokalen und mehr

„Communitys“ vereinen bis zu zehn Gruppen

Weitere Features: Suche nach Lokalen und kleine Verbesserungen

WhatsApp genießt trotz zahlreicher Alternativen und oftmals schwindendem Verständnis für die Datensammelwut des Mutterkonzerns Meta nach wie vor hohe Popularität. Diese erklärt sich mitunter auch am Funktionsumfang des Dienstes: Angesichts der Fülle an Features kann man den Entwicklern wohl kaum Untätigkeit vorwerfen. So findet sich neuerdings ein Sticker-Tool in der Web-Version sowie den Mac- und Windows-Anwendungen von WhatsApp. Wer einen Ausblick auf künftige Neuerungen erhaschen möchte, ist mit WABetaInfo gut beraten: Die Internetseite listet Funktionen von Beta-Builds auf und stellt entsprechende Screenshots bereit. In naher Zukunft kommt einiges auf die Nutzer zu.Dass WhatsApp an einem Feature namens „Community“ arbeitet, ist nicht neu: Bereits Anfang November berichtete WABetaInfo davon, nun wartet die Seite mit weiteren Details und Bildern auf. Gruppen-Administratoren sind bald dazu in der Lage, bis zu zehn Untergruppen in in einer „Community“ zu erstellen. Über einen Einladungslink erhalten neue Nutzer Zugang zu den Communitys. Mit einem Sozialen Netzwerk habe diese Neuerung aber wenig gemein: Es handle sich vielmehr um private Gruppen, welche thematisch unter einer Community zusammengefasst werden können. Wie es scheint, erstellt die App automatisch eine Gruppe für Ankündigungen. Anwender, die einer Gruppe beitreten, können andere Gruppen nicht länger sehen, wenn der Admin die Verknüpfung aufhebt. Verlässt der Nutzer eine Community, so erlischt auch der Zugang zu mit ihr verbundenen Gruppen.Neben den Communitys feilen die Entwickler noch an einigen weiteren Neuerungen: Beim Senden von Mediendateien in einem WhatsApp-Chat lassen sich zukünftig verschiedene Empfänger auswählen. „Businesses Nearby“ hilft bei der Suche nach Geschäften und Lokalen, darunter Supermärkte und Restaurants. Die Kontaktinformationen erhalten zudem eine neue Benutzeroberfläche, welche eine Suchfunktion implementiert.