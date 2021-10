iOS 15.2 mit neuem Design für die „Mitteilungsübericht“

Wenig bekannt: „Geplante Übersicht“ von Mitteilungen



Quelle: Die „Mitteilungsübericht“, wie sie aktuell aussiehtQuelle: 9to5Mac

Neue Übersicht gibt mehr Inhalte der Benachrichtigungen preis

Weitere Features von iOS 15.2

Nicht alle Funktionen, die Apple im Rahmen der vergangenen WWDC präsentiert hatte, hielten in der finalen Version von iOS 15 Einzug. So reichte das Unternehmen beispielsweise mit dem Update auf iOS 15.1 SharePlay nach – und erlaubt nun das synchrone Teilen von Filmen und Musik mit FaceTime-Gesprächsteilnehmern. Die neu veröffentlichte erste Beta von iOS 15.2 wartet mit weiteren Features auf – und nimmt sich einer Funktion an, die bereits an Bord ist. Die sogenannte „Mitteilungsübericht“ erhält eine optische Generalüberholung.Das mit iOS und iPadOS 15 eingeführte Feature gerät oftmals in Vergessenheit. Das verwundert nicht weiter, versteckt es sich doch recht gut unter dem Punkt „Geplante Übersicht“ in den Einstellungen für Mitteilungen auf dem iPhone und iPad. Wer die Option aktiviert, erhält auf Wunsch Zusammenfassungen von Benachrichtigungen zu frei gewählten Zeiten. Das iDevice macht so nicht mehr auf alle Benachrichtigungen einer App aufmerksam – stattdessen werden diese gebündelt und dem Nutzer zu einem späteren Zeitpunkt anschaulich aufbereitet. Offensichtlich ist Apple jedoch mit dem Design der Zusammenfassungen nicht allzu zufrieden: iOS 15.2 sorgt für einen neuen Look.Bis jetzt zeigt die Zusammenfassung eine recht spröde Auflistung der zuvor ausgewählten Apps: Sie wirkt zwar kompakt, verrät aber kaum Inhalte der eingegangenen Nachrichten. Diesen Schwachpunkt möchte Apple wohl ausmerzen: Die mit iOS 15.2 eingeführte Oberfläche mutet weitaus plastischer an. Die Benachrichtigungen einer App sind in ihren Positionen versetzt und passen sich farblich an das App-Icon an:Neben der neu gestalteten Auflistung entgangener Mitteilungen gehen mit iOS 15.2 noch einige weitere Neuerungen einher: Die Notruf-Funktionen bietet weitere Konfigurationsmöglichkeiten und der Punkt „App-Aktivitäten aufzeichnen“ in den Einstellungen zum Datenschutz weicht einem umfänglichen App Privacy Report. Weitere Informationen zum ersten Beta-Build von iOS 15.2 sind hier zu finden.