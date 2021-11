Kurz: Spotify übernimmt Hörbuch-Spezialisten +++ Instagram kündigt neue Features an

Spotify treibt Hörbuch-Expansion voran

Instagram kündigt neue Voice-Features an

Spotify treibt die eigene Podcast- und Hörbuch-Offensive weiter voran. Wie der Musikstreaming-Platzhirsch kürzlich bekannt gab, steht die Übernahme des Audiobook-Spezialisten Findaway unmittelbar bevor. Spotify gab die Neuigkeit über den hauseigenen Blog bekannt. Das schwedische Unternehmen betont in dem Zusammenhang das schon 2019 verkündete Ziel, die führende Audio-Plattform der Welt zu werden – was nicht nur Musik einschließt, sondern auch das gesprochene Wort.Die Audiobook-Features von Findaway sollen Spotify dabei helfen, Kunden ein besseres Hörbuch-Nutzungserlebnis zu gewährleisten. Die Stärken des hinzugekauften Betriebs bestehen in der vielseitigen technologischen Plattform für den Vertrieb von Hörbüchern und dem gut aufgestellten Content-Katalog von Findaway. Die Plattform ist darauf ausgelegt, Autoren, Verlage und Endkunden gleichermaßen eine effiziente und benutzerfreundliche Lösung bereitzustellen. Findaway gibt auch freien Autoren bestimmte Tools zur Hand, mit denen sie ihre Werke erstellen und für Kunden verfügbar machen können.Spotify möchte die vorhandene Plattform des Unternehmens in den eigenen Service integrieren und um Features wie individualisierte Empfehlungen oder eine gesonderte Discovery-Seite ergänzen. Für den Hörbuch-Markt sieht Spotify ein gewaltiges Wachstumspotenzial: Von aktuell 3,3 Milliarden US-Dollar könnte das Marktvolumen bis 2027 auf 15 Milliarden US-Dollar emporsteigen. Auch Apple widmet sich verstärkt dem Podcast- und Hörbuch-Segment – Gerüchten zufolge plant das Unternehmen aus Cupertino dazu einen gesonderten Abo-Dienst.Instagram hat neue Features für die Erstellung von Reels (kurze Videoclips) angekündigt , um vom Funktionsumfang zu Konkurrenten wie TikTok aufzuschließen. "Text to Speech" ist eine der neuen Funktionen. Content-Ersteller haben fortan die Möglichkeit, abgebildete Texte von einer automatisch generierten Stimme vorlesen zu lassen. Zwei unterschiedliche Stimmfarben stehen dafür zur Auswahl. Falls Kreative also nicht ihre eigene Stimme verwenden möchten, gibt es jetzt eine Alternative.Hinzu kommen Stimmeffekte, um den Voiceover-Klang oder die gesamte Audiospur in hochzuladenden Reels zu ändern. Als Effekte stehen beispielsweise Megafon, Roboter-Stimme und Helium zur Verfügung. Entsprechende Möglichkeiten bieten Konkurrenzdienste wie TikTok schon seit Längerem.