Apple-Podcast "Hooked" verfügbar: Eigenproduktion beleuchtet Leben eines drogensüchtigen Bankräubers

30 Banküberfälle in nur einem Jahr

Tony Hathaway spricht über Taten und Beweggründe

Plant Apple Abo-Dienst für Podcasts?

Apple hat die erste eigene Podcast-"Serie" veröffentlicht, die nicht mit einer Video-Produktion von Apple TV+ verknüpft ist. Der Titel des auf einer wahren Begebenheit basierenden Kriminaldramas lautet "Hooked". Es beschäftigt sich mit einem früheren Boeing-Ingenieur, der im Zuge der explodierenden Kosten für seine Drogensucht durch eine Serie von Banküberfällen berühmt wurde.Hooked thematisiert die Vita von Tony Hathaway. Mit einer Mischung aus Interviews mit der Hauptfigur und gesonderten Hintergrundinformationen zeichnet Hooked das Bild eines Mannes, dessen Leben sich im Zuge einer immer schlimmeren Drogenabhängigkeit radikal wandelte.Hathaway war jahrelang ein hochrangiger Design-Ingenieur des Flugzeug-Herstellers Boeing. Während er die Welt über Geschäftstrips bereiste und an wichtigen Modellen des Unternehmens (wie der 747) arbeitete, hütete er ein dunkles Geheimnis: seine zunehmende Drogensucht nach dem ärztlich verschriebenen Opioid Oxycontin. Um die Sucht zu finanzieren, sah sich Hathaway zu immer mehr Verzweiflungstaten gezwungen. Schließlich überfiel er innerhalb nur eines Jahres 30 Banken im direkten Umkreis seines Wohnsitzes. Die Polizei verhaftete ihn im Februar 2014."Hooked" liegen über drei Jahre an Gesprächen zwischen Hathaway und dem Journalisten Josh Dean zugrunde, in denen der Banbkräuber seinen Werdegang, seine Taten und die dazugehörigen Beweggründe schildert. Zudem setzt der Podcast das Leben von Hathaway in Relation zu der in den USA seit Jahrzehnten grassierenden Opioid-Epidemie, die bereits viele Todesopfer forderte. "Hooked" ist über Apples Podcast-Dienst verfügbar . Jeden Mittwoch erscheint eine neue Episode der neunteiligen Reihe.In letzter Zeit mehreren sich die Gerüchte hinsichtlich potenzieller Apple-Pläne, in Zukunft einen kostenpflichtigen Podcast-Abodienst anzubieten. Mit Hooked hat Apple jetzt die Möglichkeit, das Nutzer-Interesse an entsprechenden Produktionen auszutesten – nachdem zuvor bereits Podcast-Eigenproduktionen wie "Oprah's Book Club" und "For All Mankind: The Official Podcast" erschienen waren. Die letztgenannten Podcasts dienen – im Gegensatz zu Hooked – jedoch in erster Linie als Ergänzung zu den dazugehörigen Videoinhalten von Apple TV+.