Apple Watch: Sammelklage wegen Displayglas +++ Röntgenbilder als Wallpaper für die Series 7

Sammelklage sieht Gefahr bei Displayglas

Bildschirmhintergründe zeigen Innenleben der Series 7

Apple sieht sich in den USA einer neuen Sammelklage ausgesetzt: Stein des Anstoßes sei ein Konstruktionsfehler in sämtlichen Modellen und Varianten der Apple Watch, einschließlich der Series 0. Lediglich die aktuelle Baureihe ist hiervon ausgenommen. Der Akku der Uhr berühre das Display – schwelle dieser an, so breche das Displayglas aus dem Rahmen, was unangenehme Folgen für den Träger nach sich ziehe. Tatsächlich ist in der Klageschrift die Rede davon, dass „rasiermesserscharfe Kanten“ freigelegt würden, die mit entsprechender Verletzungsgefahr einhergingen.Als Beleg für diese Behauptungen wird der Fall eines Mannes beschrieben, bei dessen Apple Watch Series 3 sich das Glas drei Jahre nach dem Kauf löste. Beim Fahren in einem Golfwagen habe er sich tiefe Schnittwunden zugezogen und eine Vene durchtrennt. Aufgrund des Sicherheitsrisikos sei die Uhr für die von Apple beworbenen Tätigkeiten wie Fitness und Sport untauglich. Das Unternehmen wird aufgefordert, die entstandenen Anwaltskosten zu tragen – und offiziell einzuräumen, dass ein Mangel bei den Uhren vorliegt.Bisweilen stellen Hersteller für ihre Produkte ein transparentes Gehäuse an, das Einblick in das Innere gewährt. Apple scheint dieser Idee momentan weniger zugetan zu sein – die Apple Watch gibt es zwar in vielen verschiedenen Farbvarianten, eine durchsichtige Variante ist aber nicht dabei. Für die Vorderseite wäre das aufgrund des Displays ohnehin nicht möglich – hier können Anwender allerdings auf die Bildschirmhintergründe von iFixit zurückgreifen. Die Reparaturspezialisten stellen hier gewöhnliche Bilder und Röntgenaufnahmen für das 41-mm- sowie 45-mm-Modell der Series 7 bereit.Die Bilder eignen sich zwar auch für andere Generationen der Uhr, sind aber natürlich für die Series 7 ausgelegt. So sind in der Röntgenaufnahme der Akku, die Taptic Engine und sogar Teile des Logic Boards zu sehen.