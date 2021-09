Kurz: Mehr DJ-Mixes bei Apple Music dank Shazam-Technologie +++ Kein Hardware-Service mehr für iPod touch (2013)

Shazam-Technologie für faire Verteilung von Tantiemen

Keine Reparaturen für iPod touch (2013)

Wer Gefallen an einem Song findet, den Titel oder Interpreten aber nicht kennt, bemüht in der Regel Shazam: Die App ist in der Lage, laufende Musik zu identifizieren und alle relaventen Informationen zur Verfügung zu stellen. Seit 2018 gehört der Dienst zu Apple und ist seitdem auch tiefer in iOS integriert: Ein entsprechendes Bedienelement im Kontrollzentrum führt den Service frei von Verzögerungen zum Lauschen von Liedern.Wie TechCrunch berichtet, weiß Apple aber noch anderes mit Shazam anzufangen: Cupertino nutze die hinter dem Dienst stehende Technologie für ein System, das einzelne Künstler von DJ-Mixes erkennen kann. Apple habe mit großen sowie unabhängigen Labels zusammengearbeitet, um anfallende Tantiemen gerecht auf alle Beteiligten zu verteilen: So sollen DJs, Plattenfirmen und jene Künstler, auf deren Schaffen die jeweiligen Tracks basieren, zu ihrem Geld kommen. Angesichts der im Bereich der elektronischen Musik üblichen Collagen unterschiedlicher Interpreten ist dieser Schritt ein gewichtiger: Nutzer erhielten Zugang zu Mixes, welche seit über 15 Jahren nicht mehr auf dem Markt sind.Im Mai 2013 brachte Apple eine besondere Variante des iPod touch der fünften Generation auf den Markt. Diese fiel vor allem dadurch auf, dass einige Funktionen mit ihrer Abwesenheit glänzten: Käufer dieses Modells fanden weder Befestigung für die Handgelenkschlaufe noch eine iSight-Kamera vor. Mehrere Farben standen nicht zur Auswahl, ferner mussten Nutzer mit 16 GB Speicher Vorlieb nehmen. Nach acht Jahren zieht Apple einen offiziellen Schlussstrich – und zählt den iPod touch nun zu den „abgekündigten“ Geräten, wenngleich diese Information im entsprechenden deutschen Support-Dokument noch nicht Einzug gehalten hat. Wer das Gerät reparieren möchte, muss nun auf eigene Faust tätig werden: Weder Apple noch zertifizierte Reparaturdienstleister bieten Hardware-Service an.