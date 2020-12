Kurz: Apple verkauft Uralt-iPods mit iOS 9 +++ Smartphones von Samsung und Xiaomi künftig ohne Ladegerät

Generalüberholt: iPod touch und iPad mini aus den Jahren 2012 und 2013

Nun auch Xiaomi: Smartphones zukünftig ohne Ladegerät

Apples Refurbished-Store ist eine gute Anlaufstelle für preissensible Kunden: Die Geräte, die der Konzern dort zur Verfügung stellt, sind zwar nicht mehr neu – aber so gut aufbereitet (und mit einem neuen Gehäuse sowie Akku versehen), dass sie keinesfalls an Gebrauchtgeräte erinnern. Käufer dürfen sich aber nicht das aktuelle Modell eines Produkts erwarten – wenngleich im Refurbished Store üblicherweise keine Baureihen zu kaufen sind, die bereits mehrere Jahre auf dem Buckel haben. Ausnahmen bestätigen aber die Regel: So überrascht Cupertino aktuell im US-Refurbished-Store mit dem iPod Touch der fünften Generation (siehe ): Das Gerät ist mittlerweile acht Jahre alt, steht in seiner weißen/silbernen Ausführung mit 32 GB Speicher zum Kauf bereit und ist nicht gerade ein Schnäppchen – Apple verlangt 129 US-Dollar für den MP3-Player.Zwischenzeitlich waren auch andere Varianten mit mehr Speicher verfügbar. Mit Bluetooth 4.0, dem A5-Prozessor und iOS 9 als höchstmöglichen Software-Stand gilt der MP3-Player gemeinhin als ziemlich antiquiert – umso bemerkenswerter ist es, dass Apple dieses Modell als generalüberholtes Gerät anbietet: Mittlerweile verfügen aktuelle Geräte über iOS 14. Apples Angebot ist also entweder ein Versehen – oder außerordentlich dreist: Die Hard- und Software des iPods sind hoffnungslos veraltet. Ebenfalls kurios: Das iPad mini 2, welches 2013 auf den Markt kam, lässt sich mit 128 GB in der Cellular-Version ordern – und kostet trotz der altbackenen Ausstattung noch immer satte 379 Dollar.Apple scheint einmal mehr Trendsetter zu sein – dabei geht es um den Wegfall des Ladegeräts bei aktuellen Smartphones. Was sich bei Samsung bereits abzeichnete, wird nun auch von Xiaomi realisiert: Das chinesische Unternehmen, das mittlerweile über höhere Marktanteile als Apple verfügt (siehe ), bestätigte diese Entscheidung nun gegenüber Weibo . Xiaomis Argumentation ähnelt jener Apples: Man wolle sich um den Umweltschutz kümmern, so das Unternehmen. Sowohl Samsung auch auch Xiaomi reagierten auf Apples Ankündigung, fortan auf ein Ladegerät im Lieferumfang zu verzichten, mit Spott und Häme: Wenige Monate später schlagen beide Unternehmen den gleichen Weg wie Apple ein.