Kurz: Jony Ive bestätigt Zusammenarbeit mit Apple +++ Wikipedia unterstützt Apple Pay

Wikipedia akzeptiert Apple Pay

Vor ziemlich genau zwei Jahren endete Jony Ives Zeit als Apple-Angestellter offiziell. Schon Mitte 2019 hatte der langjährige Designchef allerdings angekündigt, sich selbstständig zu machen und ein eigenes Studio namens LoveFrom zu gründen. Wie es in einer gemeinsamen Presseerklärung damals hieß, wolle man weiterhin mit Apple zusammenarbeiten und Cupertino als wichtigen Kunden behalten. In einem Interview auf dem RE:Wired-Event wurde Ive nun dazu befragt, ob es wirklich eine Kooperation gibt. Seine Antwort: Ja, LoveFrom sei noch immer für Apple tätig. Zusätzliche Details wollte Ive allerdings nicht angeben, weswegen der Umfang unbekannt bleibt. Vor einigen Monaten besagte ein Bericht, Ive sei beispielsweise in die Gestaltung des iMac M1 eingebunden gewesen. Allerdings ging daraus nicht hervor, ob es sich dabei um ein Projekt handelte, das noch während Ives Zeit bei Apple entstand (siehe diese Meldung: ) – oder tatsächlich um externe Auftragsarbeit.Jedes Jahr ruft Wikipedia per deutlich sichtbarem Banner zu Spenden auf. Natürlich kann man zu jedem Zeitpunkt einige Euros hin zur Wikimedia Foundation wandern lassen, zum Jahresende erfolgt aber stets die große Spendenaktion. Damit soll gewährleistet werden, das Prinzip von Wikipedia fortzuführen. Dazu tragen nicht nur abertausende freie Redakteure bei, sondern auch rund 300 festangestellte Mitarbeiter. Für das vergangene Geschäftsjahr hatte Wikipedia die Kosten auf 91 Millionen Dollar beziffert, Überschüsse fließen in den Ausbau der Infrastruktur und in neue Wissensprojekte.Ab sofort ist es möglich, Spenden auch per Apple Pay entrichten zu können. Auf der deutschsprachigen Seite findet sich die Option zwar noch nicht, in den USA und weiteren Ländern tauchte neuerdings hingegen das bekannte Apple-Logo auf. Leider gibt es keine offiziellen Angaben, wann es international so weit ist und sich Apples Zahlungsdienst generell für freiwillige Wikipedia-Spenden verwenden lässt.