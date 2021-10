Kurz: Farbige HomePod mini demnächst erhältlich +++ Facebook wird zu "Meta"

HomePod mini in Gelb, Blau und Orange



Facebook-Konzern erhält einen neuen Namen

Blau, gelb und orange: Wer es bunt mag, kann bekanntlich demnächst beim Kauf eines HomePod mini zu diesen drei neuen Varianten greifen. Zusammen mit den bisher schon erhältlichen klassischen Farbtönen Weiß und Spacegrau hat Apple dann fünf verschiedene Ausführungen des kompakten vernetzten Lautsprechers im Angebot. Im Rahmen der Vorstellung am 18. Oktober nannte Apple allerdings noch keinen genauen Erscheinungstermin für die auffällig kolorierten Smartspeaker, sondern sprach lediglich etwas vage von November.Im deutschen und einigen anderen europäischen Online-Stores präzisiert Apple diese Angabe nun. Wer auf die Bestellseite für den HomePod mini geht, findet dort seit Kurzem den Hinweis, dass die Ausführungen in Gelb, Blau und Orange ab Ende November erhältlich sein werden. Spätestens am Dienstag nach dem ersten Adventswochenende dürften sich die farbenfrohen Varianten demzufolge bestellen lassen. Ob diese dann rechtzeitig vor Weihnachten bei den Kunden eintreffen, hängt natürlich von der verfügbaren Menge und den damit einhergehenden Lieferzeiten ab.AppleTrack verfügt hingegen nach eigenen Angaben über Informationen, dass Bestellungen der farbigen HomePod-Varianten bereits ab 1. November möglich sein werden. Diese Angabe könnte sich allerdings lediglich auf Apples US-amerikanischen Online-Store beziehen. Dort findet sich nämlich nach wie vor der Hinweis "available in November". Denkbar ist daher, dass Apple zunächst in den Vereinigten Staaten mit dem Verkauf beginnt und andere Länder erst später an die Reihe kommen. Die Ausführungen in Spacegrau und Weiß sind übrigens im Apple Online Store kurzfristig lieferbar.Facebook gibt es bislang sozusagen zweimal. Der Name kennzeichnet nämlich sowohl das Soziale Netzwerk als auch den gesamten Konzern, zu dem unter anderem auch Instagram und WhatsApp gehören. Ebenso wie Google, dessen Dachgesellschaft seit Jahren unter "Alphabet" firmiert, erhält nun auch das von Mark Zuckerberg gegründete Unternehmen eine neue Marke und heißt zukünftig "Meta". Das teilte der CEO im Rahmen eines Live-Events mit und in einem Founder's Letter mit. Die neue Firmenbezeichnung ist an das kommende "Metaversum" angelehnt. In diesem Universum will Facebook künftig diverse Plattformen bündeln und eine Umgebung schaffen, in welche die Nutzer tief eintauchen können. Zudem will das Unternehmen damit physische und virtuelle Welten zusammenführen. Die bisherigen Einzelmarken bleiben jedoch bestehen, lediglich die Oculus-Produkte werden ebenfalls in Meta umbenannt.