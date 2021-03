Kurz: Erstmals wieder alle Apple Stores der USA geöffnet +++ Apple stellt die Music Memos ein

Apple beerdigt die Musikmemo-App

Wer in Deutschland derzeit einen Apple Store besuchen will, steht vor fast geschlossenen Türen. Zwar betreibt Apple im Eingangsbereich die sogenannten "Express Storefronts" für Reparaturen und Abholungen, allerdings gibt es keinen normalen Geschäftsbetrieb. Apple folgt damit den gesetzlichen Rahmenbedingungen und bietet lediglich jene Dienstleistungen an, die momentan zulässig sind. Anders sieht es hingegen in den USA aus. Dort haben seit dieser Woche alle 270 Stores geöffnet – und zwar zum ersten Mal seit einem Jahr wieder. Vor 12 Monaten hatte Apple zunächst alle Events in den Stores abgesagt, Mitte März dann weltweit alle Geschäfte geschlossen Bekanntlich handelte es sich auch nicht wie prognostiziert um eine kurze Auszeit, sondern um eine sehr langfristige Entwicklung. Noch zu Jahresbeginn waren beispielsweise alle Apple Stores in Kalifornien und Texas außer Betrieb, da Apple stets auf das lokale Infektionsgeschehen reagierte. Trotzdem ist Apples Retail-Bereich in den USA noch immer weit von Normalität entfernt. Es gibt weiterhin keine Aktionen und Seminare in den Geschäften, einige Stores lassen Besucher auch nur nach Terminvergabe ins Innere.Im Dezember hatte Apple angekündigt, die Musikmemo-App zu begraben. In dieser Woche ist es nun so weit, denn die Suche im App Store spuckt keine Ergebnisse mehr aus. Die Idee hinter den "Music Memos" war, dass Songwriter schnell ihre Ideen festhalten können, um diese dann später auszufeilen. Dies erfolgte entweder durch den Export zu GarageBand bzw. Logic Pro X oder direktes Teilen der Datei mit anderen Nutzern. Fünf Jahre nach Vorstellung der App sah Apple allerdings keinen Nutzern mehr, zumal es mit den Voice Memos eine andere Möglichkeit gibt, unkompliziert Kurzaufnahmen durchzuführen. Das letzte Update der Musikmemo-App erfolgte im Dezember, Version 1.0.7 machte es einfacher, Projekte zu übertragen und auf andere Lösungen umzusteigen.