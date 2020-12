Kurz: Die Apps des Jahres 2020 & erster iMac 5K wird Vintage

Die Apps des Jahres

Apple TV-Spiel des Jahres: Dandara Trials of Fear

Apple TV App des Jahres: Disney+

Der erste iMac 5K wird Vintage

iMac (21.5-inch, Late 2013)

iMac (27-inch, Late 2013)

iMac (21.5-inch, Mid 2014)

iMac (Retina 5K, 27-inch, Late 2014)

iMac (Retina 5K, 27-inch, Mid 2015)

Zum Jahresende veröffentlicht Apple stets einen App-Jahresrückblick und führt darin auf, welche Apps es auf die höchsten Downloadzahlen brachten. In der gerade erst veröffentlichten Aufstellung sind neben alten Bekannten wie Facebook, Facebook Messenger, Snapchat, WhatsApp, YouTube, Google Maps oder Spotify aber auch Neueinsteiger wie Disney+ vertreten. An erster Stelle führt Apple den Video-/Audio-Konferenzdienst Zoom an, der angesichts weitreichender Verlagerung von Arbeitstätigkeit ins Home-Office sowie gestrichenen Dienstreisen eine der wichtigsten Apps des Jahres wurde. In der Aufstellung kostenloser iOS-/iPadOS-Apps lässt Apple die Liste mit TouchRetouch, Procreate Pocket, Facetune, HotSchedules und AutoSleep Track Sleep on Watch beginnen.Gleichzeitig zeichnet Apple aber auch Apps aus, die man als besonders inspirierend oder qualitativ hochwertig hielt. Freuen über so viel Ruhm und Ehre können sich folgende Titel iPhone-App des Jahres: Wakeout! iPad-App des Jahres: Zoom Mac-App des Jahres: Fantastical Apple Watch App: Endel iPhone-Spiel des Jahres: Genshin Impact iPad-Spiel des Jahres: Legends of Runeterra Mac-Spiel des Jahres: Disco Elysium Apple Arcade Spiel des Jahres: Sneaky SasquatchDas Zeitalter der Retina-Displays begann vor rund einem Jahrzehnt, nämlich mit dem iPhone 4. Apple wählte "Retina" als Bezeichnung für Displays mit so hoher Auflösung, dass einzelne Pixel mit bloßem Auge kaum oder gar nicht mehr zu erkennen sind. Auch das MacBook Pro setzte seit 2012 auf hohe Pixeldichte, beim iMac erfolgte die Umstellung im Oktober 2015. Allerdings zählt jenes Modell nun zu den iMac-Serien, welche auf Apples Vintage-Liste landeten. Somit endet der offizielle Produktsupport und Apple stellt keine Ersatzteile mehr her. Folgende Modelle sind betroffen:Ausnahmen gibt es nur für Märkte, deren lokale Gesetzgebung längere Zeiträume vorschreibt. In Frankreich sind es beispielsweise ab Januar 2021 sieben Jahre. Auch wenn ein Mac dann irgendwann einmal "Vintage" ist, gibt es aber weiterhin Hoffnung. Sehr oft sind dennoch Reparaturen von Anbietern möglich, die entweder noch Ersatzteile auf Lager haben oder auf Drittanbieterkomponenten setzen.